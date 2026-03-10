Qué son las reservas estratégicas de petróleo que el G7 se plantea liberar por la guerra de Irán

Los precios del petróleo superaron este lunes los 100 dólares por barril ante la incertidumbre por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del crudo mundial e importantes partidas de gas natural licuado.

Debido al conflicto en Oriente Medio, el tráfico mercante en el estrecho ha quedado prácticamente paralizado, y ante ello, ha subido el precio del combustible.

Para evitar la subida del precio del petróleo, los ministros de Energía del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, se reunirán para abordar la interrupción del suministro y debatir la posible liberación de reservas de petróleo.

¿Qué son las reservas estratégicas?

Las reservas estratégicas (en este caso de petróleo) son grandes cantidades de crudo que los países almacenan para emergencias. Sirven como una especie de "depósito de seguridad" energético que se usa cuando hay crisis que pueden afectar el suministro o disparar los precios.

Estos reservas de petróleo son guardadas por los gobiernos o empresas durante años en cavernas subterráneas, depósitos o tanques gigantes, y están pensadas para usarse sólo en situaciones excepcionales.

Una de las situaciones en las que se contempla usar esas reservas es en guerras o conflictos en zonas petroleras como sucede en Irán o en bloqueos de rutas clave como el estrecho de Ormuz.

Al sacar petróleo de esas reservas y ponerlo en el mercado, aumenta la oferta y se intenta bajar o estabilizar el precio.

El G7 debate la liberalización de reservas

Ahora, los ministros de Energía del G7 van a debatir la posible liberación de reservas de petróleo y hasta ahora, las conversaciones entre los miembros del G7 han sido "positivas", añadiendo que cualquier acción coordinada para la liberación de reservas se produciría después de la reunión de ministros de Energía.

En este sentido, una de las fuentes indicó que Estados Unidos considera apropiada la liberación conjunta de entre 300 y 400 millones de barriles, lo que representa entre el 25% y el 30% de los 1.200 millones de barriles de la reserva.

Si bien los precios del petróleo superaron este lunes los 100 dólares por barril ante la incertidumbre por el cierre del estrecho de Ormuz, la expectativa de una liberación de reservas de petróleo alivió sustancialmente la presión y devolvió los costes del barril de crudo por debajo de los 100 dólares.

Irán advierte que el barril podría subir a 200 dólares

Aunque los precios han bajado de los 100 dólares, un portavoz del Ejército iraní ha lanzado una advertencia a Estados Unidos e Israel. Asegura que el precio del petróleo podría dispararse hasta los 200 dólares por barril si continúa la escalada militar.

"Si pueden permitirse el precio del petróleo a 200 dólares por barril, que sigan jugando a este juego", ha afirmado el portavoz en declaraciones recogidas por la televisión estatal iraní.

Donald Trump ha amenazado con "tomar el control" del estrecho de Ormuz

Por su parte, el presidente de Estados Unidos ha asegurado que está "pensando en tomar el control" del estrecho de Ormuz y amenazó a Teherán si interfiere en esta vía navegable.

"Han disparado todo lo que tenían que disparar, y más les vale no intentar nada ingenioso o será el fin de ese país. Si hacen algo malo, sería el fin de Irán y nunca más se volvería a oír su nombre", zanjó.