Qué es el G7 que se reúne para evaluar las consecuencias de la guerra: por qué España no pertenece al grupo

Por primera vez desde que comenzara el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, el precio del barril de brent se ha desplomado gracias, en parte, a la reunión del G7 este lunes por la tarde para tomar medidas sobre el conflicto y estabilizar los mercados de hidrocarburos, donde el precio diésel ha crecido mucho más que la gasolina.

El grupo debatió la posible liberación conjunta de reservas de petróleo para así estabilizar los precios de los combustibles, que no han parado de crecer desde que comenzara el conflicto. En una semana ha llegado a subir más de un 50% por el temor a problemas de suministro desde Oriente Medio. De hecho, en Irán ya racionan el combustible tras los continuados ataques israelíes a bases petroleras.

¿Qué es el G7?

El G7 es un foro internacional formado por siete países: Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Fue fundado en 1975 para coordinar respuestas a la primera crisis del petróleo y la inestabilidad económica global de aquel momento. Durante un tiempo, Rusia también formó parte del grupo creando así el G8, aunque fue suspendido tras la anexión del territorio ucraniano de Crimea en 2014. A las reuniones también asiste la Unión Europea como representante institucional del bloque comunitario.

Desde entonces, se reúnen una vez al año para coordinar políticas económicas y debatir sobre los principales desafíos globales. Sus reuniones suelen abordar temas como el crecimiento económico, la seguridad internacional, el cambio climático o las consecuencias de conflictos armados, como en este caso con la guerra de Irán.

Varias fuentes confirman que, tras la reunión, "las sensaciones son positivas", aunque tampoco han conseguido llegar a un acuerdo para liberar las reservas de petróleo.

¿Por qué España no participa?

España no forma parte del denominado "grupo de los siete" por varias razones. El G7 se originó el 15 de noviembre de 1975, cuando se celebró la primera reunión de líderes en el Castillo de Rambouillet, cerca de París. En aquel momento, nuestro país aún se encontraba bajo la dictadura de Francisco Franco, quien moriría cinco días más tarde. Por ese motivo no fue incluido entre las potencias económicas que formaron el foro.

Primera reunión del, en aquel momento G6, entre Aldo Moro (Italia), Helmut Schmidt (Alemania), Gerald Ford (EE.UU), Valery Giscard d'Estaing (Francia), Harold Wilson (Reino Unido) y Takeo Miki (Japón). | Getty Images

Además, el G7 es un grupo relativamente cerrado que apenas ha cambiado su composición desde su creación, a pesar de que otras economías hayan crecido con el paso del tiempo. Esto explica la presencia de Italia, que hoy en día mantiene una economía similar a la española, pero que en su momento pudo tener más importancia.

Sin embargo, España sí participa activamente en otros espacios internacionales donde se debaten cuestiones económicas y geopolíticas. Entre ellos destaca el G20, que reúne a las principales economías del mundo desarrolladas y emergentes, así como su pertenencia a la OTAN y a la Unión Europea.

De hecho, en algunas ocasiones el país que preside el G7 invita a otros estados a participar como observadores en determinadas cumbres, por lo que España ha asistido en algunos encuentros como socio invitado.