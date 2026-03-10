Irán advierte que el barril de petróleo subirá a 200 dólares: "Que sigan jugando a este juego"

La tensión en Oriente Próximo se traslada cada vez más a los mercados energéticos e Irán está jugando esa baza como arma de defensa. Un portavoz del Ejército iraní ha lanzado una advertencia a Estados Unidos e Israel. Asegura que el precio del petróleo podría dispararse hasta los 200 dólares por barril si continúa la escalada militar.

"Si pueden permitirse el precio del petróleo a 200 dólares por barril, que sigan jugando a este juego", ha afirmado el portavoz en declaraciones recogidas por la televisión estatal iraní. Ebrahim Zolfighari, vinculado a un ala del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), acusó a Washington de haber abierto "un nuevo capítulo" en la guerra tras los bombardeos contra infraestructuras energéticas iraníes.

El crudo Brent, de referencia en Europa, llegó a dispararse más de un 20% en una sola jornada, hasta superar los 114 dólares, en el mayor repunte diario en seis años. El West Texas Intermediate (WTI) también rebasó los 119 dólares en los momentos de mayor tensión. Aunque posteriormente los precios moderaron su escalada, el mercado sigue instalado en cifras de tres dígitos.

Uno de los principales focos de preocupación es el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Las amenazas y los incidentes en la zona han alterado rutas clave de transporte marítimo y han avivado el temor a un efecto dominó sobre la oferta global.

La escalada ha reavivado los temores inflacionistas y ha golpeado a los mercados financieros. Aun así, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha restado dramatismo al encarecimiento del crudo y lo calificó como "un pequeño precio a pagar por la seguridad y la paz mundial".

En paralelo, los ministros de Finanzas del G7 han mantenido una reunión de emergencia para estudiar una posible liberación coordinada de reservas estratégicas junto a la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Aunque por el momento no se ha activado esa medida, el grupo ha dejado la puerta abierta a intervenir si la situación empeora.

De momento, se modera la subida

El precio del barril de petróleo, que esta mañana llegó a cotizar por encima de 119 dólares tanto en su variedad Brent, de referencia para Europa, como en la referencia estadounidense del West Texas Intermediate (WTI), pasaba a negociarse por debajo del umbral de los 100 dólares después de que el G7 haya dejado abierta la puerta a liberar sus reservas estratégicas de crudo de forma coordinada con la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

De este modo, en la recta final de la sesión en los mercados del Viejo Continente, el precio del barril de crudo Brent moderaba su escalada a 99 dólares, todavía casi un 7% por encima del cierre del pasado viernes, pero un 17% por debajo desde el máximo intradía de 119,40 dólares.

Asimismo, el precio del barril de crudo WTI se relajaba hasta los 95,49 dólares, un 5% más que el cierre del viernes pasado, aunque un 20% menos que el pico de 119,43 dólares de esta mañana.