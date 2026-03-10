¿Cuándo terminará la guerra de Irán? Las contradicciones de Trump sobre el fin del conflicto

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con "golpear 20 veces más fuerte" a Irán si bloquea el tránsito de petróleo, después de haber anticipado un final cercano del conflicto, el cual la Guardia Revolucionaria iraní dijo que solo dictarán ellos.

Irán está dispuesto a "expandir" la guerra

Parece que Trump se precipitó al asegurar que el fin de la guerra estaba "cerca". Sus declaraciones fueron respondidas por la Guardia Revolucionaria, que aseguró estar dispuesta a expandir la guerra: "la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra", subrayó el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido por la agencia Fars.

Poco antes, Trump había afirmado que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" y que Teherán "no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea".

Acusan a Trump de mentiroso

En el comunicado que difundió la Guardia Revolucionaria acusó a Trump de "ser un mentiroso" y de proclamar falsamente el fin del poder de las fuerzas armadas de la República Islámica para escapar de la presión de la guerra y acabar con la desesperación de los soldados estadounidenses.

Además, la Guardia Revolucionaria aseguró que sus misiles son "ahora más potentes que al comienzo de la guerra, con mayor volumen y ojivas de más de una tonelada".

Estrecho de Ormuz, clave en el conflicto

En cuanto a la situación en el estrecho de Ormuz, que parece ser clave en este momento del conflicto, Trump dijo estar considerando "tomar el control" y afirmó que por el mismo ya están transitando buques.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria ha dicho que los buques de guerra estadounidenses se han estacionado a más de 1.000 kilómetros de la zona para protegerse de los potentes misiles y drones iraníes. En cambio, Trump asegura que ya hay presencia de buques comerciales y militares en la región y destacó el fácil paso por el estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz es clave porque por allí circula el 20% del crudo mundial e importantes partidas de gas natural licuado. Debido al conflicto, el tráfico mercante en el estrecho ha quedado prácticamente paralizado, aunque es la única manera de salir del golfo Pérsico para alcanzar el océano Índico.

Las contradicciones de Trump

A este respecto, Trump continúo con sus habituales mensajes contradictorios, y siguió diciendo que aún no sabía "hasta dónde podían llegar", para acabar amenazando con "golpear 20 veces más fuerte" a Irán si bloquea el estrecho de Ormuz.

no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil

El anuncio de Trump de que el fin de la guerra estaba cerca ha hecho que la respuesta de Irán sea más amenazante y Teherán ha reiterado su amenaza de que, si EEUU e Israel continúan sus agresiones contra la población y las infraestructuras iraníes, "no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus socios hasta nuevo aviso".

"Las decisiones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas. No serán las fuerzas estadounidenses las que pongan fin a la guerra", subrayó el cuerpo militar de élite.