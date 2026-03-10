Las tertulias en el Café Gijón, su irrupción en el diario Pueblo o la cobertura de la llegada del hombre a la Luna: la forja del periodista Raúl del Pozo

Raúl del Pozo, destacado cronista de la Transición y referente del periodismo, ha muerto a los 89 años de edad. Después de más de medio siglo ejerciendo esta profesión, deja tras de sí una huella imborrable. Tanto es así que uno de los premios más importantes del mundo del periodismo lleva su nombre.

También ha desarrollado una importante carrera como escritor, publicando casi una veintena de libros entre novelas, ensayos y recopilaciones de artículos. Desde 'Hay gorriones en la tumba de Judas' pasando por 'Los cautivos de la Moncloa' hasta 'El último pistolero', su biografía. Esto ha servido para que desde 2016 se entregue el premio del periodismo Raúl del Pozo.

Uno de los galardonados de este premio fue su amigo Manuel Vicent en 2021. Ambos se conocían desde los años 60, cuando se reunían en el café Gijón de Madrid y compartían "muchas batallas y aventuras nocturas", tal y como decía el propio Vicent.

Como curiosidad, para celebrar esta condecoración, la tradición manda que el ganador y el jurado cenen en el café Varela, otro símbolo de la cultura madrileña; allí es donde acudían los poetas de los 60 con sus máquinas de escribir a trabajar sin necesidad de consumir.

La importancia del café Gijón en su vida

Raúl del Pozo dio sus primeros pasos en el Diario de Cuenca, pero fue en el diario Pueblo donde se forjó como profesional. El también periodista José María García contaba en el podcast Cuando todo cambio. Historias de 'Pueblo que Del Pozo llegó a Pueblo con un reportaje sobre las ratas de Madrid, una pieza gracias a la que dejó su trabajo como profesor para pasar a ser uno de los mejores periodistas del momento.

A partir de aquí, Raúl del Pozo se metió de lleno en la ciudad de Madrid, donde el café Gijón, el café Varela, Bocaccio... fueron fundamentales en su vida. Estos lugares, donde se celebraran tertulias en las que participaban otros autores como Francisco Umbral, Lópezaria o Carril, sirvieron para moldear su escritura, entre pícara y contradictoria. Todos ellos, "lobos jóvenes", como decía en su texto 'La noche que llegué al café Gijón', que se movían en los cafés en busca de la crónica negra y la vida bohemia.

Así las cosas, Del Pozo recordaba emocionado en una conversación con Antonio Lucas sus memorias al llegar a la capital y anécdotas en este café: la generación del 27, la generación de la Juventud Creadora... "La cultura española nació en los cafés", aseguraba con rotundidad el periodista, mientras contaba anécdotas como "la señora que vestía de blanco impoluto", el mono o el rinoceronte del Gijón.

La llegada del hombre a la luna y su homenaje en la Complutense

Uno de los muchos momentos que marcaron su carrera fue la llegada del hombre a la Luna en 1969, acontecimiento que cubrió como corresponsal del diario 'Pueblo'. En el 50 aniversario de este hecho, Del Pozo contó en Más de uno que ver a los tres astronautas atravesar el pasillo que les conectaba con la nave espacial que les iba a llevar hasta la luna fue "uno de los momentos más emocionantes" de su vida.

Su extensa trayectoria le sirvió para que la Universidad Complutense le rindiera homenaje en 2019. Allí fue entrevistado por Antonio Lucas y Arturo Pérez Reverte, compañeros de profesión y amigos. Del Pozo no sabía nada de esto hasta que apareció Carlos Alsina que estaba emitiéndolo en directo. Lucas definió a Del Pozo como "un maestro de energía y el magisterio hecho persona", mientras que para Reverte era "uno de los pocos últimos clásicos".

En esa entrevista hablaron de la vida del escritor más allá del periodismo, una historia "extraordinaria" en palabras de Reverte, que Del Pozo no ha contado nunca por el “pudor” que sentía por lo que se decía sobre él. Era una persona que no estaba acostumbrada a recibir piropos, según Antonio Lucas y que, cuando se sentía el centro de atención, desarollaba "una especie de combustión de enfermedades". A este homenaje también se sumó José María García, que destacó de Raúl del Pozo su "generosidad y bondad", cualidades indispensables para ser buen periodista, a su juicio. "Raúl es un mastro de maestros", añadía García a la hora de hablar de la sección de Del Pozo en Más de uno.

En Onda Cero pasó gran parte de su carrera, primero con Luis del Olmo en Protagonistas y luego como tertuliano y colaborador en Más de uno, el programa de Carlos Alsina, donde cada viernes deleitaba a los oyentes con su sección 'Viva el vino' donde hasta hace unos meses ofrecía en tan solo tres minutos su mirada descarnada de la actualidad.