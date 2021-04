Manuel Vicent: "Acepto el premio con honor y lo llevaré como una laureada"

El pasado martes el jurado del Premio de Periodismo de Opinión Raúl del Pozo, uno de los más prestigiosos del gremio, decidió por unanimidad entregar la VI edición de este premio al escritor Manuel Vicent, del que quisieron destacar su “maestría en los distintos géneros periodísticos, desde la columna de opinión a la crónica o la entrevista, siendo uno de los referentes de la mejor escritura en prensa escrita del último medio siglo en España”.

Los miembros del tribunal, entre los que están Arturo Pérez Reverte, Antonio Lucas, Karina Sáenz Borgo, Edu Galán, Manuel Jabois, la editora Pilar Reyes y, por supuesto, el propio Raúl del Pozo, se reunieron en el restaurante café Varela de Madrid, café que cuenta con gran prestigio literario, pues allí acudían los hermanos Machado, Unamuno y demás escritores.

En Más de uno hemos juntado al creador de este premio, Raúl del Pozo, y al escritor premiado, Manuel Vicent, quien sucede a la periodista Esther Palomera, que fue la reconocida el año pasado, y se une a la nómina de escritores y periodistas ya premiados como Pedro García Cuartango, Soledad Gallego-Díaz y Enric González.

Raúl del Pozo bromea diciendo que lo único malo que tiene el premio "es que lleva mi nombre" y añade que lo mejor de hacer las reuniones en el café Varela es que, aunque no tiene premio, Arturo Pérez Reverte es quien paga todo. Los dos escritores, y vecinos, muestran su afecto entre risas. En concreto, Raúl del Pozo le reprocha bromeando a Manuel Vicent que se equivocara al decir: "Hemos nacido en un bombardeo y vamos a morir en una pandemia" porque no ha sido así y los dos están ahora vacunados.

Vicent: "Acepto el premio con mucho honor"

Manuel Vicent se muestra muy contento tras recibir el permio; un galardón que acepta "con honor y lo llevaré casi como una laureada". Además, añade el premiado: "quién me iba a decir a mí que aquel amigo del año 60 del café Gijón, con el que he pasado muchas batallas y aventuras nocturnas, me iba a dar un premio como este". Por su parte, del Pozo comenta que no le habían premiado antes porque pensaba que Vicent no lo aceptaría y, humildemente, le resta importancia al galardón diciendo: "El premio no tiene tanta importancia, es algo que se da de amigos a amigos".

Vicent cita a Borges, que decía que "todos caminamos hacia el anonimato, sólo que los mediocre llegan un poco antes", para contar que nunca ha tenido un especial interés en obtener la fama eterna.

Historia del café Varela

En el madrileño café Varela también acudían en los años 60 los poetas más bohemios de la época. Del Pozo cuenta que el dueño del café, permitía que los poetas fuesen allí con sus máquinas de escribir para trabajar sin necesidad de consumir obligatoriamente. Al otorgarse en ese café, el premio Raúl del Pozo "recibe todos los sueños en suspensión, todas las famélicas esperanzas de triunfo y de gloria que están solidificadas en ese aire".

Manuel Vicent sostiene que es una suerte que ambos puedan seguir escribiendo a pesar de su edad, y añade que "ser joven no es más que tener una salud aceptable y proyectos".

"Los políticos no están para enfrentarse entre ellos"

Sobre el clima político actual, Vicent apela al entendimiento entre las distintas fuerzas políticas y añade que: "los políticos no están para enfrentarse entre ellos". Así mismo, sostiene que la clase política vive muy alejada de lo que sucede en la calle y reprocha que la política se haya convertido en "un espectáculo casi pornográfico porque muchas sesiones del Congreso tendrían que emitirlas a las tres de la madrugada solamente para viciosos". Del Pozo coincide con su amigo y añade que "vale más el espectáculo que la dialéctica" y pone el ejemplo de la líder de Más Madrid, Mónica García, que ha sido conocida por su baile perreando en el programa 'Buenismo Bien' de la Cadena SER.