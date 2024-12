La indignación de la hija de uno de los desaparecidos tras la DANA: "El funeral fue una lavada de cara política"

Hoy los familiares de las víctimas por la DANA llevan al Congreso más de 73.000 firmas que han recogido para pedir que se investigue la responsabilidad de todas las administraciones en la tragedia: por la falta de avisos previos, por la falta de organización después, por el abandono y la falta de respuestas. Asimismo, los afectados solicitan responsabilidades penales por todos los fallecidos y desaparecidos y reclaman que se cambie el sistema de avisos porque el actual se ha demostrado que no funciona como debiera.

El temporal de la DANA ha dejado 222 fallecidos y todavía hay cuatro personas desaparecidas. Una de ellas es Francisco Ruiz de 64 años, al que se le llevó la corriente después de poner a salvo a sus nietos en el techo del coche, donde se encontraban cuando les sorprendió la riada.

Lo que peor llevan los familiares de los desaparecidos es "la incertidumbre de no saber dónde están", cuenta Saray Ruiz, hija de Francisco, pues no pueden hacer luto como tal y esto les impide tratar de seguir con sus vidas. Al no tener la seguridad de que ha fallecido, los familiares ven imposible dejar atrás esta etapa tan dura.

Continúan las labores de búsqueda de los desaparecidos

Por el momento, continúan las labores de búsqueda continúan y las autoridades les aseguraron que "hasta que no aparecieran todos las labores de búsqueda no iban a cesar".

Así, los equipos de rescate repiten las mismas rutas por si se ha podido obviar algún indicio de su paradero, pero sigue sin dar frutos. "El caudal que llevaba, con la cantidad de arrastre de cañas y objetos, hace muy complicada la tarea", cuenta Saray, quien mantiene esperanza de encontrarlos en la playa, donde todavía hay toneladas de cañas.

Su padre pudo salvar a sus nietos antes de que se lo llevara la corriente

Aquella tarde su padre iba a casa de Saray en coche para llevarle a sus hijos. Por el camino no había gran cantidad de agua, "pero en la salida de ese camino, se encontraron con todo el río que golpeó el coche contra una señal de stop, contra una palmera y cuando quisieron darse cuenta el agua ya estaba arriba del todo y tuvieron que salir por la ventana".

El yayo se cayó y se lo llevó la corriente

Estuvieron en el techo del coche cerca de dos horas, según le contó un joven de la empresa de enfrente que vio la escena y les estuvo dando ánimos para que no decayesen y supieran que estaban con ellos. Luego, "llegó un momento en que a mi padre le fallaron las fuerzas o por que sus nietos no se cayeran", cuenta, pero sabe por boca de sus hijos que "el yayo se cayó y se lo llevó la corriente".

Cuando bajó un poco el nivel del agua llegó un chico en una furgoneta de su trabajo en la que ya había socorrido a una mujer y a otra joven. "Los pudo socorrer, se los llevó a su casa, les cambió la ropa, les dio de merendar y llamó a la policía", describe Saray sobre la solidaridad del chico.

El funeral fue "una lavada de cara política"

Al respecto de la responsabilidad política de esta tragedia, Saray denuncia que "todo lo que ha podido fallar, ha fallado, y lo peor es que nadie se responsabiliza de nada".

Además, opina que el funeral del lunes en Valencia fue "una lavada de cara política" pues hubo muchas familias de fallecidos y desaparecidos que no fueron invitadas.

Es como si estás en el funeral de una persona a la que han asesinado y viene el asesino

Para Saray, que Mazón, a quien considera "el responsable de todo", acudiera al funeral "es como si estás en el funeral de una persona a la que han asesinado y viene el asesino". En su opinión, aquel acto, "una pantomima", acabó por hacer más daño a las familias.