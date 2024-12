Lo que la reina Letizia le dijo a Rosa María en el funeral por las víctimas de la DANA: "Si yo pudiese hablar...."

Rosa María Álvarez es una de las cientos de familias que han perdido a seres queridos durante la DANA del pasado 29 de octubre, el peor desastre natural en la historia de nuestro país.

Ella perdió a su padre y con él "todo su pasado", explica en el programa 'Espejo público' de Antena3, y fue una de las asistentes al funeral por la víctimas en la Catedral de Valencia.

Allí, pudo hablar con la reina Letizia y trasmitirle la indignación de las familias y de todos los afectados por la mala gestión política de la tragedia. "¿Estamos ante una catástrofe natural o ante una negligencia?", le preguntó a la Reina.

La conversación de Rosa María con la Reina Letizia

Rosa María cuenta que cuando la reina se acercó a ella lo primero que le dijo fue que "quería habla con ella como Letizia Ortiz, no como reina". "Yo no soy monárquica, pero aprecio y respeto mucho su trabajo. Creo que es la mejor Reina que hemos tenido en España", señala.

También explica que tanto a ella como al resto de los familiares que asistieron al funeral les indignó enormemente que durante su homilía, el arzobispo Benavent reiterase que las víctimas habían muerto por "una catástrofe natural". "El no es quién para determinar por qué fallecieron nuestro seres queridos. Eso lo tendrá que decir un juez y no él", defiende Rosa María.

Por este motivo, cuando tuvo la oportunidad de hablar con la reina Letizia, Rosa María le preguntó si la tragedia había sido consecuencia de un desastre natural o de una negligencia, a lo que Letizia no pudo contestar por "su posición de neutral" pero sí le dijo: "Si yo pudiese hablar..."

Durante la conversación, que duró cerca de 6 minutos, Rosa María le explicó lo que están viviendo las familias, "todo lo que había fallado" y que necesitaban "que se implicaran y que no nos olvidaran" a lo que la Reina le respondió que "no se iba a olvidar".

"Le dije que no solo he perdido a mi padre. Me he quedado sin familia de origen porque soy hija única y mi madre falleció cuando yo era muy joven. He perdido todo. He perdido la casa y todo lo que me conectaba con el pasado: los álbumes de fotos, recuerdos de la infancia...", lamenta.

La ausencia de Pedro Sánchez en el funeral

Preguntado sobre la polémica ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al funeral, Rosa María considera que no hacía falta que fuera: "Lo que sobraban allí eran políticos y ni siquiera nos saludaron".

Rosa María también explica que ella no fue al funeral por la misa en sí, "sino para contactar con otras familias para que se unan a la demanda colectiva". "Vamos demandar a todas las administraciones y serán los abogados y peritos judiciales los que determinen el grado de responsabilidad de cada uno", defiende.