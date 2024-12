Por qué Pedro Sánchez no ha acudido al funeral de las víctimas por la DANA

La Catedral de Valencia acoge el emotivo funeral en memoria de las 222 víctimas mortales de la DANA que golpeó la región hace más de un mes. El acto, organizado por el Arzobispado de Valencia y presidido por los Reyes de España, contará con la asistencia de familiares de las víctimas y representantes institucionales. Sin embargo, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no estará presente, una circunstancia que ha generado cierta controversia.

No está obligado a acudir

Su presencia no es estrictamente obligatoria como tal. Este acto no es un funeral de Estado, ya que no ha sido solicitado expresamente por la Jefatura del Estado ni por la Presidencia del Gobierno, requisitos que sí obligarían a la asistencia del presidente. En este caso, el Arzobispado de Valencia es el organizador principal, por lo que la asistencia del presidente del Gobierno no es un requisito.

Desde el Ejecutivo, se ha comunicado que el Gobierno estará representado por María Jesús Montero, vicepresidenta primera, y los ministros Ángel Víctor Torres y Diana Morant, junto a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Pese a que en un primer momento no iba a acudir ningún miembro del Ejecutivo, consideran que la presencia de los mencionados asegura una representación institucional adecuada para el acto.

Otros motivos

Durante su última visita a Paiporta tras la DANA, Pedro Sánchez fue recibido con abucheos, insultos y agresiones por parte de un sector de la población. Objetos como palos y barro fueron lanzados hacia la comitiva, obligando a los servicios de seguridad a retirarlo. Dado este precedente, su ausencia podría responder al deseo de evitar un clima de confrontación que desvirtúe el propósito del homenaje.

Además, otros sectores recalcan que Sánchez ha evitado participar en ceremonias de carácter religioso en el pasado, ayer mismo, por ejemplo, con la reapertura de Notre Dame. Aunque desde Moncloa deslizaron motivos de agenda.

Los organizadores han manifestado que su intención es que el acto "llegara personalmente a los familiares de los que murieron", aunque reconocen dificultades para contactar con todos debido a la ley de protección de datos y otras circunstancias.

Sí se prevé la asistencia de destacados dirigentes políticos como el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.