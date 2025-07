Nuevos audios entre Koldo y Ábalos sobre mujeres y la ropa que debían llevar: "Que se pueda ver culo"

Nuevos audios del caso Koldo han salido a la luz, tal y como ha publicado La Razón. En ellos, se escuchan conversaciones entre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García. El primero le decía al segundo cómo tenían que vestir y posar las mujeres: "Cualquier posición que pueda venir bien para que se pueda ver culo", indicaba Ábalos.

Estos audios se han encontrado en los dispositivos de Koldo García y no solo aparecen Ábalos y él, también otros hombres desconocidos que querían servicios sexuales con mujeres: "Gorrión, que estoy yo pensando que por qué no me traes una cubanita para este fin de semana" decía uno el 5 de octubre de 2021.

En otro comentario de índole sexual, Koldo le indicaba a una mujer la vestimenta que debía llevar a la cita -no se sabe quién era ni con quién había quedado ese 10 de diciembre de 2022-. "Si es con una camisa con botones lo que hay que hacer es llevar el de tirantes, poner el pecho hacia el borde, abrir los botones, o uno... o la de lino que es transparente totalmente y que se vea el pezón por delante y buscar posiciones sin querer, cualquier posición que pueda venir bien para que se pueda ver la teta o se pueda ver culo o se pueda ver el dinero...".

Y ese mismo día hay otro audio en el que le comenta que "igual debes probar sin nada debajo" o que probara con prensas como "la de cuero recta o la de vuelo". Si bien, lo más importante, recalcaba Koldo, era "buscar posiciones depende de qué ropa lleves".

Pedro Sánchez ya manifestó sus críticas hacia estos comentarios

Cuando estalló el caso y salieron a la luz los primeros audios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su repugnancia y recalcó que eran unas expresiones que no se correspondían con los "valores feministas" del PSOE. "Quiero que sepáis que los audios sobre las mujeres que se han filtrado nos repugnan. La falta de ejemplaridad, la zafiedad y el machismo son incompatibles con los valores feministas de esta organización".

Esos primeros audios versaban sobre un fin de semana "discreto" en el que Koldo García y José Luis Ábalos iban a "conocer"y "cambiar" mujeres. "A la Ariatna, que está bien, que está recién, está perfecta" (...) y a la colombiana. Y a la otra" u otros comentarios como "pero a ti te gusta más Ariatna" o "no sé, la Carlota se enrolla que te cagas".

El PSOE criticó y rechazó estos audios y expresiones en el Congreso de los Diputados y siempre que han sido preguntados por ellos han expresado que no se corresponden con el partido socialista ni con los valores de la formación.