Cómo han ido las predicciones del CIS de Tezanos en las elecciones de Extremadura

El barómetro preelectoral del CIS dirigido por José Félix Tezanos anticipó con notable precisión el triunfo del PP y el auge de Vox en las autonómicas extremeñas del 21 de diciembre de 2025, aunque sobrevaloró los escaños del PSOE en su peor resultado histórico.

El estudio, publicado el 28 de noviembre, situó al PP como ganador pero dependiente de Vox para gobernar, un escenario que se confirmó en el escrutinio final.

Resultados finales y horquillas del CIS

Con el escrutinio final, el PP de María Guardiola obtuvo 29 escaños y el 43,2% de los votos, cifra que encajó en la horquilla prevista por el CIS de 25-29 escaños. Vox logró 11 diputados con el 16,9%, un poco superior del rango de 10-12 pronosticado, mientras Unidas por Extremadura alcanzó 7 escaños, ajustándose a los 6-7 estimados.

El PSOE de Miguel Ángel Gallardo se desplomó a 18 escaños y el 25,7%, por debajo de la horquilla de 19-22 del sondeo, confirmando su mínimo histórico con diez menos que en 2023.

Aciertos en voto y gobernabilidad

El CIS estimó el voto al PP en el 38,5%, al PSOE en el 31,6%, a Vox en el 17,3% y a Unidas Podemos en el 9,6%, cifras que se aproximaron al resultado real salvo en el ajuste al alza del PP y la caída mayor del PSOE.

El barómetro detectó correctamente la volatilidad del electorado extremeño, con más del 55% de votantes indecisos, y anticipó la necesidad de pacto PP-Vox para la mayoría absoluta. También valoró mejor a Guardiola (5,63 puntos) sobre Gallardo (3,68), con el 58,3% apostando por la victoria popular.

Críticas y comparaciones con otros sondeos

Aunque el CIS acertó en lo esencial, fuentes críticas de diversos medios lo señalan por "inflar al PSOE"nuevamente, una tendencia recurrente en sus barómetros bajo Tezanos. En contraste, el sondeo privado de Target Point fue aún más preciso en porcentajes de voto, prediciendo el 43,18% del PP, 25,72% del PSOE, 16,9% de Vox y 10,25% de Unidas.

Este acierto extremeño recuerda el del 23J de 2023, cuando el CIS mejor anticipó la resistencia de la izquierda pese a sus habituales cuestionamientos metodológicos.

