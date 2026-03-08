Julia Otero reivindica el papel de la mujer para frenar a la ultraderecha: "La historia nos está obligando a proteger la democracia"

El movimiento feminista vuelve a salir a las calles este domingo 8 de marzo por el Día de la Mujer en casi 50 marchas que se han convocado por toda España. El arranque de este 2026 ha dejado diez mujeres y dos niños asesinados por sus parejas o exparejas, según datos del Ministerio de Igualdad, y la mitad de ellas contaban con denuncia previa contra sus presuntos agresores. Por ello, una de las reivindicaciones de estas marchas será terminar con la lacra de la violencia machista y reclamar medidas y avances legislativos que aún quedan pendientes en esta materia.

"Nos ha tocado ser inasequibles al desaliento"

Julia Otero dedica su reflexión inicial a todas las mujeres en este día, que bien podrían ser otros como el 7 de noviembre o el 16 de marzo, "todos los días" para quienes "nos declaramos feministas". La presentadora de Julia en la onda explica que esta no es la "típica jornada" de "quedar bien marcándose un especial para aparentar lo que a menudo ignoran el resto del año": "Nuestra militancia en la igualdad es diaria, tozuda, intenta ser pedagógica. Es verdad que defender las causas justas y obvias produce desgaste y cansancio, pero a las mujeres nos ha tocado ser inasequibles al desaliento".

Según la demoscopia, "las mujeres hemos sido en el mundo las que hemos frenado la llegada de los ultras al poder en muchos países". Por ello, la presentadora se pregunta: "¿Por qué creen que en algunos grupos organizados y financiados plantean incluso quitarle el voto a las mujeres?". Julia asegura que las mujeres no sólo "trabajamos y cuidamos a quien tenemos a nuestro cargo, sino que además la historia nos está obligando a proteger la democracia".

La columna de Julia Otero

Es 8 de marzo y, para quienes nos declaramos feministas, también el 7 de noviembre o el 16 de mayo, o sea todos los días. Pues este 8 de marzo no es la típica jornada de "quedar bien", marcándose un especial para aparentar lo que luego se ignora el resto del año. No. Nuestra militancia en la igualdad es diaria, tozuda, intenta ser pedagógica. Es verdad que defender las causas obvias justas produce desgaste y cansancio, pero a las mujeres nos ha tocado ser inasequibles al desaliento.

Por la cuenta que nos trae, las mujeres hemos sido en el mundo las que hemos frenado la llegada de los ultras al poder en muchísimos países. No es una opinión, es un hecho que demuestra la demoscopia. ¿Por qué creen si no que hay algunos grupos organizados y financiados que plantean incluso quitarle el voto a las mujeres?

No solamente trabajamos y cuidamos a quién tenemos a nuestro cargo, sino que además la historia nos está obligando a proteger la democracia. Pero, como dice la frase, ¿qué más le da al tigre otra raya?".

La columna de Julia: "La historia nos está obligando a proteger la democracia"