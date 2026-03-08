Del "si se casan, cambiarán el balón por la cocina" a ser campeonas del mundo: así ha evolucionado el fútbol femenino en España

"La única nota optimista es que, cuando se casen, si es que se casan, cambiarán este juego por una batería de cocina", así narraba el NO-DO, el noticiario del régimen franquista, un campeonato de fútbol femenino en Austria en los años 70. Una narración llena de comentarios machistas y degradantes hacia la mujer y su físico, donde lo que menos importaba era el resultado.

"Vemos a las nutridas selecciones nacionales dispuestas a actuar con un ardor impropio de sus abundantes kilos. Pero lo más importante es que pierdan un poco de peso", es otra de las frases del NO-DO. En otra de las muchas narraciones, el locutor comentaba con ironía que, "quizá pronto las mujeres futbolistas serán goleadoras", porque a veces no sabía "si estamos en un partido de fútbol o en una exhibicón de ballet".

El impacto del Barça en el fútbol femenino

Si bien, a día de hoy, la situación ha cambiado y ya no es raro ver a mujeres jugando al fútbol, escuchar a niñas decir que quieren ser futbolistas o que haya árbitras en partidos de fútbol masculino. Aunque para llegar hasta aquí han tenido que pasar muchas cosas, tanto buenas como negativas. No fue hasta 1970 cuando se jugó el primer partido de fútbol femenino en España, el que enfrentó al Mercacredit y al Sizam en el estadio Boetticher.

Aunque hasta 1983 no se jugó el primer torneo oficial. En mayo de ese año se jugó la primera edición del Campeonato de España, una suerte de Copa del Rey, mientras que hubo que esperar hasta 1988 para que se disputara la primera Liga. En ese momento se llamaba Liga Nacional Femenina y estaba formada por nueve equipos. Ahora se llama Liga F y la integran 16.

En todo este tiempo de profesionalización hay un equipo que se ha elevado por encima de los demás y que es el mayor referente del fútbol femenino español actual: el FC Barcelona. Las culés han conquistado tres Champions, 10 ligas (las seis últimas de manera consecutiva), y 11 copas de la Reina, entre otros títulos. Una clara muestra de que si se invierte y se cree en un proyecto, se consiguen grandes cosas.

El Mundial de la Selección

En cuanto a la Selección Española, jugó el primer partido el 21 de febrero de 1971. Si bien, no fue hasta 1997 cuando consiguió su primera clasificación para un torneo: fue en la Eurocopa de Noruega y Suecia, donde quedó tercera. Desde ahí, la selección vagó por la incertidumbre hasta 2013, cuando volvió a clasificarse. Desde entonces, las selección no se ha perdido ninguna cita europea, quedando subcampeonas en la pasada edición de 2025.

En los Mundiales, la selección sí ha llegado a tocar el cielo. La primera clasificación para un campeonato del mundo llegó en 2015, pero no pasó de la fase de grupos. En 2019 avanzó hasta cuartos de final, donde cayó ante Estados Unidos. Ya en 2023, la selección contaba con una de las mejores plantillas de la historia y se hizo con la victoria tras imponerse en la final ante Inglaterra con un gol de Olga Carmona que ya es historia del fútbol femenino español.

Los balones de oro de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí

A nivel individual, las jugadoras españolas también han irrumpido con fuerza. Hace unos años, cuando las más conocidas eran las estadounidenses Alex Morgan y Megan Rapinoe, la brasileña Marta o la candiense Christine Sinclair, empezaron a escucharse, sobre todo, dos nombres españoles: Alexia Putellas y Aitana Bonmatí.

Ambas centrocampistas del Barça han ganado los últimos cinco balones de oro femeninos. Alexia fue la primera en conseguir este hito, en 2021 y después en 2022. Aitana, por su parte, le ha sucedido en el trono en las tres ediciones posteriores. Pilares clave del mejor Barça de la historia, culpables de poner el fútbol femenino en el punto de mira.

El beso de Rubiales y los pactos de Oliva

Si bien, todo esto no ha sido un camino de rosas. Para la historia también quedará la lucha de la Selección para unas mejores condiciones. Primero, las jugadoras se plantaron en 2015 contra el exseleccionador Ignacio Quereda, acusado de homofobia, abusos psicológicos y control extremo. Hasta 23 jugadoras pidieron su salida -y no volvieron a ser convocadas nunca más, como Vero Boquete. histórica de la selección-.

Su puesto lo ocupó Jorge Vilda, con el apoyo del entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales. Si bien, no salió bien. Hasta 15 jugadoras -más conocidas como 'las 15'- abandonaron la selección por la "situación insostenible" de abusos y vejaciones, hechos por los que Vilda fue inhabilitado dos años.

Y el mayor escándalo de todos, el que hoy en día todavía sigue coleando: el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la final del Mundial. Supuso el inicio del #SeAcabó, la salida de Vilda, la dimisión de Rubiales después de su "no voy a dimitir", la llegada de Montse Tomé como seleccionadora temporal y "los pactos de Oliva", la reunión que mantuvieron los jugadores y directiva hasta altas horas de la madrugada para conseguir mejoras, como la conciliación, algunos despidos o la vuelta de 'las 15'

Por lo tanto, sí, han pasado muchos años desde la estupefacción por ver a mujeres vestidas de corto, de los "ay, señor, señor, hoy podemos ver así a la mujer" -otro fragmento del NO-DO-. Por entonces, hasta la actualidad, aunque todavía las mujeres siguen soportando comentarios machistas cuando juegan. Desde 2015, se han contabilizado 36 casos de machismo en el fútbol español, una clara muestra de que todavía queda mucho por hacer.