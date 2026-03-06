El motivo real del apoyo masivo de turcos en redes a España

Una de las curiosidades que nos ha dejado la semana en lo que a política internacional se refiere ha sido el apoyo masivo de usuarios turcos en redes sociales a España y al Gobierno.

En los últimos días, hemos visto cómo las publicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en X se han llenado de comentarios turcos, especialmente después de la amenaza de Donald Trump de romper las relaciones comerciales con España.

"Aumentemos el comercio con España, son gente decente" o "España tiene un líder de verdad" han sido algunos de los comentarios que se pudieron leer en las respuestas a Sánchez, al que también hubo muchos usuarios que le felicitaron por su postura sobre la ofensiva en Irán.

Se especuló mucho sobre los motivos de este apoyo desde Turquía, aunque todo empezó a quedar un poco más claro después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmara este jueves que fue gracias a los militares españoles en la base de Turquía que se interceptó un misil balístico que sobrevolaba el espacio aéreo turco.

Mensajes de agradecimiento y memes

Durante toda esta semana hemos visto todo tipo de mensajes en las redes sociales de Turquía, desde algunos de agradecimientos hasta memes y promesas en tono humorístico de implantes capilares. "A partir de ahora no debe quedar en el mundo un solo español calvo, es nuestro deber patriótico", decía un usuario en X.

También en esa red social hemos visto muchas imágenes y contenidos creados con IA en los que se muestran la bandera española y turca juntas o vídeos en los que la Península Ibérica y la de Anatolia se convierten en un toro y un lobo para acabar tomándose una cerveza juntos.