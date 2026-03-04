Alsina y Herrera recuerdan a Fernando Ónega: "Ni Onda Cero ni Cope serían lo que son hoy de no haber contado con él"

Voces de la radio, la política y del periodismo se han sumado en Más de uno al homenaje al histórico periodista Fernando Ónega. Entre ellas, el periodista Carlos Herrera, que ha recordado la figura de Fernando como directivo, pero también como colaborador de radio.

"Hizo más horas de radio que muchos presentadores juntos"

Ambos han dicho que, a pesar de que Ónega nunca presentó un programa de radio, hizo más horas de radio que muchos presentadores juntos. "Lo tuvimos de director en Onda Cero en el año 2000 y como él era una referencia en todo, yo me sentía muy feliz dirigido por Fernando", ha reconocido el periodista de Cope.

Alsina ha contado que Ónega colaboró en Más de uno hasta hace tres años porque decidió dejar los micrófonos: "descubrió dos cosas: que existe el tiempo libre y que los programas de radio cuando pueden volar solos sin uno de sus padrinos fundamentales, es que ya son programas de radio como Dios manda".

La anécdota que Ónega no quería que Herrera contara

Herrera ha contado por qué presentaba siempre a Fernando como "hombre que cena centolla", una anécdota que arranca cuando Carlos Herrera llamó un día a Ónega para pedirle recomendación de dónde cenar en Santiago de Compostela. Ónega pidió a Herrera que no contara la frase que le dijo al pedirle esa recomendación.

No faltaba nunca a la radio

Además, ambos han destacado el gran papel de Fernando como directivo y colaborador: "En 17 años me pidió libre tres días", ha recordado Alsina.

"Ni Onda Cero ni Cadena Cope serían lo que hoy son de no haber contado con la dedicación, el talento y la presencia de Ónega", ha señalado Alsina.