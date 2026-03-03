Un emocionado Carlos Alsina despide a Fernando Ónega: "Vamos a seguir intentando cada mañana ser dignos de él"

La muerte de Fernando Ónega ha dejado huérfana a la radio española. Carlos Alsina, visiblemente emocionado al despedir en antena a quien fue su maestro, su compañero y su referente profesional durante décadas, ha dedicado unas palabras al periodista.

"Yo creo que nos va a costar algunos días creer que Fernando ya no está", ha confesado Alsina, reconociendo la incredulidad que le provoca la pérdida. "Llegamos a pensar que Fernando no se nos iba a morir nunca". Para el director de Más de uno, Ónega era casi una figura inmortal, no solo por su edad y trayectoria, sino por la huella imborrable que dejó en la radio.

Alsina ha reivindicado la dimensión profesional y humana del periodista gallego, al que define como un maestro que enseñaba "sin que se notara que enseñaba". Ha recordado cómo, incluso cuando era director general o una de las figuras más influyentes de la cadena, Ónega sabía orientar, corregir y aconsejar con una sutileza elegante, sin imponer nunca su criterio.

Uno de los recuerdos que ha compartido ha sido el de las conversaciones vespertinas durante la etapa de La Brújula. "Fingía que necesitaba hablar conmigo para elegir el tema de su comentario". En realidad, Ónega sabía perfectamente qué quería decir, pero utilizaba ese pretexto para intercambiar impresiones sobre la actualidad. "Así es como Fernando enseñaba", ha resumido.

El director de Más de Uno ha subrayado que, aunque Ónega se despidió del micrófono en 2022 tras más de 30 años en Onda Cero, nunca se apartó de la radio. "Nos seguía escuchando todas las mañanas", relata. Cada vez que su nombre o el de su familia aparecía en antena, hacía llegar su gratitud. "La radio no era solo su oficio, era su vida".

Alsina ha recordado también la generosidad de quien fue uno de los pilares fundacionales de Más de uno. "Se puso a disposición del director aunque el director fuera muchos años más joven y con mucha menos experiencia". Y fue el propio Ónega quien decidió retirarse cuando consideró que el programa ya podía "volar solo".

En medio del dolor, Alsina quiso convertir la despedida en compromiso: "Quienes nos sentimos hijos profesionales de Fernando Ónega, desde la orfandad que nos arrolla en este momento, vamos a seguir intentando cada mañana ser dignos de él".

Un legado que, como él mismo dijo, permanecerá "en la memoria y en la historia de Onda Cero para siempre".