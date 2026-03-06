El padre de una de las víctimas de la pasarela de El Bocal en Santander expresa su rabia: "Dónde se va el dinero de nuestros impuestos"

Han pasado tres días de la tragedia en la pasarela de El Bocal y continúan saliendo informaciones que apuntan a que lo que ocurrió se podía haber evitado. El padre de una de las víctimas, Elena, cuyo cuerpo fue el último en encontrarse, ha denunciado en el programa Espejo Público la falta de revisión de este tipo de infraestructuras: "Yo pago mis impuestos. ¿Dónde van? ¿Por qué no los usan para arreglar cosas y sí en cosas malas, chicas, drogas...?

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Basile ha asegurado que la muerte de su hija se podía haber evitado. "Ha sido estúpida e inevitable", ha lamentado, al tiempo que ha pedido "que no vuelva a pasar esto en la vida". Han sido seis las víctimas que ha dejado esta tragedia y según se ha sabido, el 112 alertó del mal estado de la pasarela un día antes del suceso.

Considera que la ayuda llegó tarde y que su hija podría estar viva en estos momentos

Profundamente consternado y roto de dolor, el padre de la joven ha criticado que la ayuda llegó tarde y que si la actuación de los rescatistas hubiera sido más rápida, puede que Elena siguiera viva. "Se ha metido en una cueva y no han sido capaces de meterse ahí; la marea alta llegó mucho más tarde, puede ser que estuviera con vida", ha declarado.

Asimismo, ha mostrado su sorpresa porque no entiende por qué fueron los buzos de Guadalajara los que realizaron las labores de búsqueda. "Si hubiera bajado alguien ahí en el momento de lo ocurrido, puede ser que la encontraran con vida", ha insistido. Basile ha asegurado que sabía que su hija estaba en esa cueva porque tuvo "un presentimiento". "Era una luchadora, hacíamos mucho deporte juntos, podía nadar..." ha relatado.

La joven había hecho la ruta "cientos de veces"

Entre lágrimas y antes de que no pudiera seguir hablando por el dolor, Basile ha dejado claro que si hubiera habido alguna señal que indicara que la pasarela estaba en mal estado, Elena no habría pasado por ahí. "Siempre iba con la ley en la mano", ha enfatizado.

Además, era una ruta que la joven había hecho "cientos de veces" en los cuatro años que llevaba en Santander.

La última vez que habló con ella fue el mismo día por la mañana y se enteró de lo sucedido por una amiga de su hijo, que también estudia en Santander, que se puso en contacto con ellos. Elena estudiaba la carrera de veterinaria e iba a trabajar en el negocio de su padre cuando terminara.

¿Los tribunales qué me van a dar? No me van a devolver a mi hija

"Tengo todo en esta vida, solo la necesitaba a ella, solo la quería viva, nada más", ha dicho entre lágrimas cuando los colaboradores del programa le han dicho que puede llevar la causa ante los tribunales: "¿Qué me van a dar? No me van a devolver a mi hija".

Basile ha agradecido a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, toda la ayuda y recursos que les ha facilitado, así como al equipo de Salvamento Marítimo, pero ha reiterado que su hija no va a volver. "Sí, se ha puesto en contacto conmigo, igual que la brigada de rescate, pero nadie me va a devolver a mi hija", ha sentenciado el padre de la joven.