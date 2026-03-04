Lo que se sabe de la tragedia en El Bocal: un grupo de ciclistas avisó a Emergencias tras ver la pasarela rota

La costa cántabra es, a partes iguales, bella y temerosa. Sus salientes y entrantes, grietas, acantilados y un enfurecido Mar Cantábrico, probablemente conforman una de las más impresionantes de España. Pasear por su perímetro y disfrutar de las vistas es un atractivo y eso, precisamente eso, es lo que el grupo de jóvenes hacía en las inmediaciones de la playa de El Bocal (Santander) cuando una pasarela de madera se derrumbó.

Hasta el momento hay cinco fallecidos (cuatro chicas y un chico), mientras se busca a una persona y otra se encuentra ingresada en la UCI del Hospital de Valdecilla. Todos eran estudiantes del CIFP La Granja de las Heras, de entre 19 y 22 años de edad, que salieron a disfrutar de la naturaleza, con la mala fortuna de que cayeron al mar a causa del derrumbe.

Este miércoles se ha conocido que el 112 avisó a la Policía Local del mal estado de la pasarela solo un día antes de la tragedia tras la llamada de un vecino, según informa 'El Diario Montañés'. El citado medio apunta que el 112 no trasladó dicha información ni a la Policía Nacional ni a la Demarcación de Costas en Cantabria, por lo que ninguna de las instituciones pudo actuar de forma preventiva. Tras la tragedia, el organismo ha tomado la decisión de precintar otras tres pasarelas de la senda costera.

Quién dio el aviso

Según se desprende del citado medio, fue una pareja de ciclistas la que alertó de que la pasarela se había derrumbado. La llamada al 112 se dio hacia las 16:45 horas del martes. La pasarela donde ocurrió todo estaba ubicada sobre un regato que desemboca a muy pocos metros en el mar. Es una zona acantilada, pero a pesar de la dificultad del terreno, uno de los cilclistas, según el citado medio, se acercó a la zona afectada y desde ese lugar pudo ver a dos chicas. Una de ellas estaba agarrada a una grieta (la única superviviente hasta el momento) y otra estaba en el agua.

Fue esta pareja de ciclistas quienes decidieron actuar con rapidez y dar la voz de alarma al 112. Allí esperaron hasta la llegada de los equipos de emergencia y rescate, que duraron hasta la noche, cuando sacaron el quinto cuerpo. Por ahora continúa desaparecida una séptima persona.

La polémica de las obras

Esta pasarela forma parte de una estructura que forma parte de las obras referentes al proyecto de senda litoral de Santander. Un proyecto que fue aprobado en el 2004 pero que no se puso en marcha hasta febrero de 2014, justo 10 años después.

Sin embargo, este proyecto, que perseguía construir un sendero de 10 kilómetros en el entorno natural de la costa de Santander, quedó paralizado ante la negativa de los vecinos. Desde entonces, estas estructuras se han ido deteriorando sin contar con mantenimiento.