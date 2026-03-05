Una llamada del 112 alertó del mal estado de la pasarela de El Bocal un día antes de que se cayera

La rotura de la pasarela de El Bocal, en Santander, el pasado martes se cobró la vida de seis jóvenes de entre 19 y 22 años que cayeron al mar. Eran un grupo de alumnos de un instituto que estaban celebrando la marcha de tres de ellas a un beca Erasmus.

Los cuerpos de cinco de ellos fueron rescatados en la misma noche del martes y este jueves se ha encontrado el cuerpo de la sexta víctima, que desde entonces permanecía desaparecida.

La llamada de un vecino alertó al 112 un día antes de que se produjera la tragedia y, a su vez, el Centro de Atención de Emergencias avisó a la Policía Local de Santander de que el puente de madera estaba roto y de que el que pasara por allí podía caerse a las rocas.

El vecino avisó de que la pasarela se movía mucho y el 112 dio indicaciones a la Policía para que actuaran, pero no hicieron nada. No se movilizó ninguna patrulla ni se avisó a nadie.

Un proyecto criticado desde hace más de 20 años

Las pasarelas de madera de la zona de El Bocal, en Santander, han sido muy criticadas por parte de los vecinos y de organizaciones locales de la localidad desde que se presentara el proyecto para su construcción hace más de 20 años.

Ya desde el principio hubo quienes criticaron el proyecto, que tenía por objetivo facilitar el paseo por el litoral norte de Santander, por la alteración del entorno natural que podían significar.

Con el paso de los años, las quejas se centraron en el estado de conservación de estas pasarelas, una de las cuales fue la que colapsó este martes provocando la tragedia.

Según algunos vecinos, la pasarela en cuestión no había recibido reparaciones ni renovaciones desde 2017 y que tenía materiales expuestos al ambiente marino, algo que podría haber provocado un importante desgaste progresivo.

A todas estas quejas previas y producidas durante años, se suma la llamada del vecino alertando del mal estado apenas 24 horas antes de la tragedia. Todo tendrá que aclararse en una investigación que el Ayuntamiento de la localidad ya ha iniciado para recabar toda la información y documentación sobre la pasarela.