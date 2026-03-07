Pedro Sánchez llama "hipócritas" a Feijóo y Abascal: "Es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en un acto en Soria enmarcado en la campaña electoral de Castilla y León, que celebra elecciones el próximo 15 de marzo. En su intervención, que ha comenzado con los gritos de 'No a la guerra' por parte de los asistentes, se ha dirigido directamente a Alberto Núñez Feijóo a los que ha llamado "hipócritas": "Es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás".

Sánchez ha cargado contra ambos líderes por apoyar la guerra de Irán, un conflicto que va a perjudicar a los españoles, ya que va a "encarecer su día a día". Así las cosas, el líder del Ejecutivo ha criticado que "Feijóo no va a pagar el gas o la calefacción y Abascal no va a pagar la gasolina de los tractores", pero los dos apoyan el conflicto.

Es un orgullo ser español

El líder del Ejecutivo ha recordado que los socialistas son "los primeros" frente a aquellos que "se van a quedar solos porque defienden lo indefendible". Por eso, el "no a la guerra es más que un sí a la paz; es la forma de proyectar a España y saber qué papel debe y puede jugar España en el contexto europeo".

En este sentido, Sánchez ha pedido "cooperación" para afrontar los retos que la humanidad tiene por delante, así como dedicar "todos los esfuerzos en luchar por estos retos", como la inteligencia artificial, la vivienda, los derechos laborales o los feministas. "No malgastemos recursos económicos en bombas", ha declarado.

Para Sánchez, la posición que ha adoptado España con el rechazo al conflicto es un motivo de orgullo. "Vamos a seguir defendiéndolo con respeto, humildad y también convicción, porque es un orgullo ser español", ha asegurado, hecho que ha provocado que el auditorio se levantara para corear el "no a la guerra".

Sánchez es el superhéroe de la paz

El acto ha sido presentado por la ministra de Igualdad, Ana Rdeondo, que ha definido a Sánchez como "superhéroe de la paz" y, en vísperas del 8M, ha lanzado un grito a favor del movimiento feminista, sobre todo en el mundo rural, para "ganar el futuro". En ese momento ha atacado al PP porque "no hay nada de lo que ha hecho que merezca la pena" y ha recordado que los populares "nunca" han estado del lado de la igualdad.

En cuanto al candidato del PSOE para la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez ha animado a la gente a "ponerse del lado bueno de la historia y de Pedro Sánchez, porque la paz se consigue a base de valientes" y ha instado a "buscar la paz desde la democracia". "El PSOE siempre se va a poner del lado de la paz", ha reiterado.