Las "misteriosas" palabras que la ministra Robles dijo al embajador de EEUU: "Yo estoy con Trump lo que pasa es que aquí…"

Margarita Robles se reunió con el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, al que trasladó "la fiabilidad de España como socio de la Alianza Atlántica", así como su compromiso "con la defensa de la paz".

Misteriosas palabras de Robles

En un momento del encuentro en el que las cámaras estaban grabando lo que se llama un "mudo", que son imágenes para ser difundidas sin sonido como recurso televisivo, se escucha a la ministra anunciando que va a apagar la calefacción y… que ella está con Trump.

Según Alsina ha explicado en su monólogo, parece que dice "yo estoy con Trump lo que pasa es que aquí…", pero Alsina dice que es una frase que se oye mal y no se sabe el contexto en el que la dijo, aunque ya hay voces que en "privado aseguran que Margarita va por libre o es un gobierno en sí misma.

Alsina dice que no pasa de ser un elemento anecdótico: "lo de la calefacción sí está claro, y hay que tener cuidado con lo que se dice porque ahora que el gobierno Trump está buscando razones para acusar a Sánchez de poner en riesgo al vida de estadounidenses, matar de frío a un embajador puede servirle para enviar a los Delta Force, extraer a Margarita y llevársela a Brooklyn. Ya hemos dicho que la comedia permite estos giros, con el pequeño inconveniente de que, tratándose de Trump, todo lo que parece comedia acaba provocando un drama".

Robles reiteró el compromiso de España con la paz

La ministra de Defensa emplazó al embajador a mantener "la periodicidad y fluidez de los contactos", como hacía con su predecesora en el cargo, Julissa Reynoso. Robles incidió en el compromiso de España y de sus Fuerzas Armadas con la paz, "como queda patente en las distintas misiones y despliegues bajo bandera OTAN, ONU o Unión Europea".

Así, reiteró "la fiabilidad de España como socio" de la OTAN y su compromiso con el ordenamiento jurídico internacional y los derechos humanos.

Esta reunión se produjo un día después de las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, que amenazó con romper las relaciones comerciales con España ante la negativa del Gobierno de usar las bases de Rota y Morón en la ofensiva militar contra Irán.

"España esta siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos", afirmó en una comparecencia este martes. Desde Moncloa defienden, no obstante, que España "es un miembro clave" que "cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada ala defensa del territorio europeo".