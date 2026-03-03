Alsina, sobre la situación de Zapatero: "Yo no creo que haya incurrido en ninguna irregularidad pero hay cuestiones confusas"

Carlos Alsina y Susanna Griso han evaluado en la conexión semanal entre Más de uno y Espejo Público la situación generada por el conocido como caso Plus Ultra y su repercusión política y judicial, que ha situado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el centro del debate tras su comparecencia este lunes en el Congreso a petición del Partido Popular.

"Sale en tablas, políticamente sale como entró y judicialmente ya se verá en qué acaba el asunto", ha valorado Alsina. Para él, una pregunta clave que quedó sin responder por Zapatero fue quién es Julio Martínez y qué papel ha tenido en todo este asunto.

Alsina ha precisado que cabe plantearse por qué Zapatero necesitó a Julio Martínez y a su empresa, Análisis Relevante, en este contexto. Susanna Griso ha recordado que el Partido Popular sostiene que se trata de una empresa instrumental que, según la acusación mediática, se habría utilizado para gestionar pagos vinculados al rescate de Plus Ultra y a los servicios que esta empresa ofreció a la aerolínea rescatada. La diferencia básica que, a su juicio, debe determinarse es la que existe entre un consultor, un lobbista y lo que comúnmente se denomina "conseguidor".

En la investigación sobre el rescate de la aerolínea, en el ordenador de Martínez se encontró un borrador de contrato en el que Plus Ultra se comprometía a pagarle un 1% por facilitar el rescate de la compañía, aunque Zapatero ha negado conocer dicho documento y ha señalado que su relación con Martínez fue únicamente profesional, como consultor de Análisis Relevante y no como intermediario del rescate concreto.

Alsina ha incidido en que si Martínez se sitúa como una persona con relación directa con el Gobierno de Venezuela y Zapatero mantiene una relación personal con él, "es inevitable que la sospecha quede ahí". Al mismo tiempo, Alsina ha afirmado: "Yo no creo que haya incurrido en ninguna irregularidad porque no le va al personaje", aunque ha añadido que sí existe "una actividad un poco confusa en relación a dónde termina la consultoría".

Es inevitable que la sospecha quede ahí

Griso ha recordado que Zapatero ha trabajado para varias consultoras y que en ocasiones percibió ingresos por su labor profesional, aunque él ha defendido que todos sus trabajos se realizaron con total cumplimiento fiscal y legal y que nunca tuvo un papel directo en la toma de decisiones sobre el rescate de Plus Ultra ni en contactos políticos para favorecerlo.

Mañueco ante la negociación con Vox

Los dos periodistas también han comentado la entrevista que Alsina realizó recientemente al candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández-Mañueco. En ese contexto, Alsina ha resaltado la paradoja de que el PP pueda plantearse gobernar una comunidad autónoma con un partido —en alusión a Vox— cuyas tesis incluyen la supresión de las propias comunidades autónomas.

Para finalizar, Alsina ha señalado que el candidato popular no parece estar completamente seguro de su victoria, pese a que la mayoría de encuestas le apoyan. Esto se reflejaría, ha dicho, en su negativa a aceptar el pacto propuesto por el candidato del PSOE para acordar que gobierne la lista más votada en la comunidad y así evitar tener que negociar con Vox.