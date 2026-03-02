Zapatero niega haber favorecido el rescate de la Plus Ultra, ni consultarlo con Pedro Sánchez

Rodríguez Zapatero ha sido tajante: no favoreció "en absoluto" políticamente el rescate de la línea aérea Plus Ultra. "Todo son enormes falsedades", asegura el ex presidente. Dicho esto, reconoce que cobró 70.000 euros brutos al año por trabajos e informes para la empresa Análisis Relevante, que a su vez trabajaba para Plus Ultra.

A preguntas de la senadora Marimar Caballero de UPN, el ex presidente también ha aclarado que "nunca habló del rescate de Plus ultra con Pedro Sánchez", aunque tras el rescate admite haber hablado con él a cerca de esta comparecencia "sobre la que me dio ánimos" -asegura-.

Rodríguez Zapatero confirma, en todo caso, trabajó para la empresa Análisis Relevante que se dedicaba precisamente a propiciar el rescate de esa compañía aérea con informes favorables en ese sentido, como los que hizo el ex presidente en su papel de "consultor externo autónomo" -ha dicho-.

Igualmente, admite que entre los términos de su contrato de colaboración con esa empresa él mismo propuso que colaborara en esas tareas la empresa de sus hijas What the Fav.

En dichos informes, Rodríguez Zapatero reconoce que utilizó los "informes previos" que a su vez hizo el actual directivo de Telefónica Sergio Sánchez, que habría cobrado una cantidad sensiblemente inferior -18.000 euros- y en los que se basó para completar los suyos.

Los informes de ZP a Plus Ultra, fruto de su amplia experiencia profesional

El ex presidente admitía haber trabajado en efecto para dicha empresa AR (Análisis Relevante) a la que habría entregado varios trabajos de "asesoría global" por los que habría cobrado unos 460.000 euros.

Además, justifica el montante de estas facturas -declaradas a Hacienda- por la importancia de su contenido, producto de su experiencia como primer ministro de España y sus más de 180 actos y conferencias por todo el mundo.

El caso Plus Ultra, ya en manos de la Audiencia Nacional

Sin embargo, la jueza que instruye el caso Plus Ultra ha decidido inhibirse y remitirlo a la Audiencia Nacional por creer que podemos estar ante algo muy distinto "de otra dimensión" señala en su último auto.

A su juicio, podríamos estar ante un caso de corrupción por un pago de comisiones encubierto, en referencia a que la empresa para la que trabajó el ex presidente, Análisis Relevante, en realidad utilizó su influencia en el Gobierno para lograr que Plus Ultra fuera rescatada con 53 millones de euros, tras la pandemia, a pesar de ser una línea aérea apenas operativa, con un solo avión en marcha, en números rojos desde hacía casi una década y que representaba tan solo un 0,03% del tráfico aéreo.

Eso sí, muy vinculada al régimen venezolano del depuesto ex presidente Nicolás Maduro, tras la intervención de tropas estadounidenses el pasado mes de enero en Caracas.

((Seguirá ampliación))