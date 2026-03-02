Zapatero denuncia la persecución a sus hijas: "Tienen una pequeña empresa con seis trabajadores"

José Luis Rodríguez Zapatero ha comparecido este lunes en el Senado para dar explicaciones sobre su presunta implicación en el rescate de Plus Ultra, algo que ha negado tajantemente a la vez que ha tachado de "falsedades" las informaciones sobre sus reuniones con José Luis Ábalos para hablar de la aerolínea.

En su comparecencia, el ex presidente del Gobierno también ha sido cuestionado sobre la relación laboral de sus hijas con Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez de la que Zapatero cobró unos 70.000 euros de media anuales.

El socialista ha desvelado que fue él quien propuso a Martínez que la agencia de sus hijas realizara tareas de apoyo en materia de comunicación para la sociedad a la vez que ha desvelado una persecución hacia ellas por ser sus hijas.

"Tienen una pequeña empresa con seis trabajadores y las tengo por buenas profesionales. En cuanto aparece un cliente que ha podido ser ya hay una persecución, un acoso. No han tenido nunca un contrato con la administración pública, esa es mi influencia", ha explicado en el Senado.

Así, Zapatero se ha quejado de las formas utilizadas por la oposición contra él y su familia. "Somos una familia afortunada, pero me preocupa sobre todo la pérdida de respeto a las reglas (…) Las formas dan el ser a las cosa en democracia. Yo procuré ser un presidente respetuoso con las reglas democráticas. Cuando se ve a los demócratas de verdad es cuanto tienen poder", ha reflexionado.

Desmiente su relación con Plus Ultra

A pesar de que sí ha reconocido su relación con Julio Martínez, el ex presidente del Gobierno ha negado tener cualquier tipo de "relación" con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

También ha señalado que nunca ha hablado con Pedro Sánchez sobre el tema y tampoco con ningún otro miembro del Ejecutivo, igual que ha negado haber tenido nunca "ninguna comunicación ni ninguna relación" con el presidente de Plus Ultra.

Su relación con Venezuela

El ex presidente del Gobierno ha reconocido, además, tener una "gran relación" tanto con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, y con su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del país. No así con Nicolás Maduro, con quién ha dicho que mantenía un vínculo "mucho menor".

Zapatero ha explicado que hablaba con Delcy Rodríguez "casi todas las semanas" antes de aquella polémica escala en Madrid en enero de 2020, un viaje con el que él "no tenía nada que ver".

El ex presidente del Gobierno ha asegurado que en los últimos años ha viajado a Venezuela "una o dos veces al año de media" para participar "directa o indirectamente en la liberación de centenares de presos".