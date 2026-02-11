El amigo que pagó a Zapatero tenía un contrato para cobrar una comisión del rescate de Plus Ultra: "Esto introduce más sospechas"

La Policía Judicial ha encontrado un contrato por el cual el empresario Julio Martínez cobraría una comisión por el rescate de la aerolínea Plus Ultra si realizaba una serie de gestiones para que este saliera adelante.

Según el documento, que ha sido hallado en uno de los ordenadores que intervino la Policía Judicial hace unas semanas, Martínez cobraría un 1% del rescate que se terminó aprobando en marzo de 2021 por valor de 53 millones de euros.

Esta información ha sido publicada este martes por el diario El Mundo, que señala que fuentes próximas al empresario aseguran que este contrato no se ejecutó y hablan de él como un simple borrador que no tuvo efecto. También dicen que Martínez no medió para el rescate y que tampoco pidió al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que lo hiciera.

Así, según este documento, Martínez podría haber cobrado en torno a 500.000 euros por el rescate de Plus Ultra, una cantidad parecida a los 450.000 euros que pagó a Zapatero a través de una sociedad (Análisis Relevante) por trabajos de consultoría durante seis años.

"Zapatero reconoció que había recibido pagos de Julio Martínez en concepto de una asesoría global por valor de 450.000 euros. Llamó bastante la atención que una empresa que no tiene trabajadores, que no tiene una actividad, pudiera pagar semejante dinero en concepto de asesoría a alguien como José Luis Rodríguez Zapatero", explicaba este martes Rafa Latorre en La Brújula.

"¿450.000 euros en consultorías globales? Deben ser él y Juan Carlos Monedero los consultores mejor pagados de la historia de la consultoría", ironiza Latorre.

Las sospechas sobre Zapatero

Esta información no hace más que ampliar el cerco y las sospechas sobre el ex presidente del Gobierno, que "siempre ha negado que ni un solo euro de ese rescate público de la aerolínea hubiera terminado pagando sus servicios como asesor".

"Esto exige una explicación algo más minuciosa que las escuetísimas declaraciones que ha ofrecido Zapatero respecto a los cobros de una empresa como Análisis Relevante", reclama el director de La Brújula que recuerda también que esta información recuerda al borrador encontrado en la sede de Servinabar en el registro que se hizo cuando fue investigado Antxon Alonso, el amigo de Santos Cerdán.

"Cuando fue rescatada esa aerolínea nadie se explicó la diligencia con la que se acudió a entregar ayuda pública a una empresa que no se podía considerar precisamente estratégica por la cantidad de vuelos que operaba ni tampoco por las rutas en las que trabajaba", recuerda un Rafa Latorre que también señala que fueron Ábalos y Aldama los que "situaron a Zapatero presionando al Gobierno en favor de la operación".