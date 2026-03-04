Estados Unidos acusa a España de estar "poniendo vidas estadounidenses en peligro"

Estados Unidos ha vuelto a atacar a España este miércoles por la negativa a permitir el uso de las bases de Morón y Rota en el marco de la ofensiva contra Irán. Esta vez ha sido el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ha señalado directamente a España de estar "poniendo vidas estadounidenses en peligro".

"Es inaceptable que este fin de semana España fuera muy poco cooperativa en lo referido a las bases estadounidenses y sobre qué podíamos hacer con nuestros aviones mientras ejecutábamos la operación Furia Épica (…) Todo lo que retrase nuestra capacidad para llevar a cabo esta guerra de la manera más rápida y efectiva pone vidas estadounidenses en riesgo. Los españoles están poniendo vidas estadounidenses en peligro", ha explicado Bessent este miércoles.

El secretario norteamericano sigue así la línea marcada este martes por Donald Trump, que mostró su enfado con España e incluso amenazó con cortar todas las relaciones comerciales con nuestro país en un nuevo ataque de la Administración Trump al Ejecutivo de Sánchez.

"La frustración del presidente Trump con el Gobierno español está justificada", ha sentenciado.

Bessent también se ha pronunciado sobre este posible bloqueo comercial afirmando que, de producirse, "será un esfuerzo combinado", aunque no ha dado detalles sobre el marco legal que podría usar el Gobierno estadounidense para aplicar estas medidas.

Críticas por el gasto en defensa

Los desencuentros de la Administración Trump con España vienen de lejos y comenzaron después de que el Gobierno no se comprometiera a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, como sí hicieron el resto de países de la OTAN.

Entonces Trump calificó a España de ser "irrespetuosa" con la OTAN y deslizó la posibilidad de imponer represalias comerciales y aranceles a España. Días más tarde llegó, incluso, a hablar de la posibilidad de expulsar a nuestro país de la Alianza si no se comprometía a elevar el gasto.

Este martes, tras la negativa a permitir el uso de las bases de Morón y Rota en la ofensiva contra Irán, Trump calificó a España como "un aliado terrible".

"Han sido el único miembro de la OTAN que no ha cumplido los requerimientos y están actuando deliberadamente como oportunistas, aprovechándose de Estados Unidos y el resto de miembros que sí han dado el paso. La OTAN nunca ha sido tan fuerte como con el presidente Trump, pero los españoles no quieren pagar lo suyo", ha explicado este miércoles Bessent.