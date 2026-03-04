Sánchez exige el "cese de hostilidades" en Irán y responde a Trump: "La posición de España se resume en 'no a la guerra'"

Pedro Sánchez ha realizado una declaración institucional desde Moncloa para reafirma la posición del Gobierno de España con la guerra en Irán, iniciada con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel. "Nadie sabe con certeza qué pasará ahora, ni está claro el objetivo de quienes lanzaron el primer ataque", ha comenzado un Sánchez serio, que también ha señalado que cabe estar "preparados" para "una guerra larga y con consecuencias graves en términos económicos".

"La posición del Gobierno se resume en cuatro palabras: 'no a la guerra'", ha dicho Sánchez, que ha recordado la guerra en Irak de hace 23 años, cuando asegura que otra administración estadounidense "arrastró" a España a otra guerra en Oriente Medio. "Se hacía para garantizar la seguridad global, pero visto en perspectiva, desencadenó la mayor oleada de inseguridad que sufrió nuestro continente. La guerra en Irak generó un aumento del terrorismo yihadista y también de los precios, del coste de la vida. Ese fue el regalo del Trío de las Azores".

Aunque es pronto para "vislumbrar" efectos del conflicto, el líder del Ejecutivo cree que de la guerra "no saldrá un orden internacional más justo, ni salarios más altos, ni un medio ambiente más saludable". "Lo que vislumbramos es más incertidumbre económica, subida del precio del petróleo y del gas", ha comentado, a lo que ha añadido que España está "en contra de este desastre": "Los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente y no para empeorarla".

Además, Sánchez ha anunciado que el Gobierno ya estudia posibles medidas para frenar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán. "El Gobierno de coalición va a hacer lo mismo que en otros conflictos. Estamos asistiendo a los españoles que están en Oriente Medio, vamos a protegerles y traerles de vuelta, y el Gobierno estudia escenarios y posibles medidas para ayudar a hogares, a empresas, a autónomos, para mitigar los impactos de este conflicto", ha señalado Sánchez, que subraya que, "gracias a la responsabilidad" del Ejecutivo, España cuenta con "los recursos necesarios para hacer frente" a la crisis a raíz del conflicto.

Sánchez "exige" el cese de hostilidades y reafirma la posición de España

Sobre la postura del Gobierno en la guerra, Sánchez ha insistido en que deben "exigir" el "cese de hostilidades" y una "resolución diplomática". "La palabra adecuada es exigir, porque España es miembro pleno de la UE, de la OTAN, y esto también nos afecta a los europeos y a los españoles. Tenemos que exigir toda la resolución a EEUU, Irán e Israel para que paren antes de que sea demasiado tarde", ha subrayado Sánchez.

El presidente sostiene que "no se puede responder a una ilegalidad con otra", ya que "así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad" y considera que la pregunta no es si España "está a favor de los ayatolás": "La pregunta no es si estamos a favor de los ayatolás, nadie lo está. La pregunta es si estamos del lado de la legalidad y por tanto de la paz", ha comentado Sánchez, que ha vuelto a pedir "actuar con coherencia" a los demás países para "defender los mismos valores que al hablar de Ucrania o Venezuela".

En este sentido, Sánchez ha recordado que la ciudadanía española "siempre repudió la dictadura de Sadam Husein, pero nunca apoyó la guerra", y sostiene que la posición del Ejecutivo "no es ingenua", sino "coherente": "No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo simplemente por el miedo a las represalias".

Tenemos confianza en la fortaleza económica de nuestro país y en momentos como este nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles", ha afirmado Sánchez, que ha finalizado su declaración institucional diciendo que el Gobierno "no está solo": "No estamos solos, el Gobierno está con quien quiere estar, con los valores que nuestros abuelos fijaron en la Constitución, está con la carta de Naciones Unidas y con la paz. Con muchos otros gobiernos que piensan como nosotros y con los que piden más paz y más prosperidad. Esto nos beneficia a todos".