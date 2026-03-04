El aceite y el gas, los productos más afectados por la posible ruptura entre España y Estados Unidos

La preocupación en el sector económico español estalló este martes después de que Donald Trump afirmara que Estados Unidos "va a cortar todo el comercio con España" por la postura del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la ofensiva contra Irán y la negativa a autorizar el uso de las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) en las operaciones militares contra Teherán.

No es la primera vez que Trump amenaza a España en el último año, en el que ha señalado varias veces al Ejecutivo de Sánchez por el gasto en Defensa, pero el anuncio de este martes ha hecho saltar las alarmas sobre cómo quedarían las relaciones comerciales si esta ruptura terminara produciéndose.

Y es que España y Estados Unidos mantienen unas relaciones comerciales sólidas y diversificadas, que afectan a intercambios relevantes de bienes, servicios e inversiones en diferentes sectores.

Las exportaciones de España a Estados Unidos superaron en 2025 los 16.700 millones de euros, un 8% menos que en 2024, siendo el aceite de oliva el producto más exportado hacia el país norteamericano.

En cuanto a las importaciones, superaron los 30.000 millones de euros, gracias principalmente al gas, que se ha duplicado en el último año alcanzando los 4.200 millones de euros.

Y es que Estados Unidos es el principal proveedor de gas para España, asumiendo el 44%. Los dos siguientes son Argelia y Rusia, a la que, por un acuerdo de la UE, no podrá comprar gas a partir de 2027.

Una ruptura que atravesaría a todo el mercado

Otros de los pilares del comercio bilateral entre España y Estados Unidos están relacionados con el intercambio de productos industriales y tecnológicos, afectando, por ejemplo, al sector de la aeronáutica, en el que empresas como Boeing y Airbus participan en cadenas de suministro compartidas.

También mantienen importantes acuerdos relacionados con las energías renovables, convirtiéndose España en un gran exportador de tecnología eólica y solar a Estados Unidos a través de empresas como Iberdrola o Siemens Gamesa.

El sector agroalimentario sería otro de los que se vería claramente afectados por esta ruptura, ya que Estados Unidos es un mercado clave para productos como el aceite de oliva, el vino, el cava, el queso o el jamón ibérico. Por su parte, España importa productos como soja, maíz o frutos secos desde Estados Unidos, por lo que el sector ganadero sería uno de los más perjudicados.

Uno de los principales mercados de los productos químicos españoles

Las industrias química y farmacéutica son otras que podrían verse afectadas por el fin de estas relaciones si finalmente se termina produciendo.

Estados Unidos es uno de los principales mercados de los productos químicos españoles y se calcula que en 2024 se movieron en torno a 12.000 millones de euros en importaciones y exportaciones en este mercado en el que España importa mucho más de lo que exporta.

Y es que la industria norteamericana también es un gran proveedor de productos farmacéuticos para el mercado español, con cifras que en 2024 superaron los 6.500 millones de dólares.

Los posibles impactos en el sector energético

Otro de los sectores que podrían sufrir el impacto de esta ruptura de las relaciones comerciales entre ambos países es el energético, ya que Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales proveedores de gas licuado para España, especialmente después de la reducción de suministros rusos en Europa con motivo de las sanciones por la Guerra de Ucrania.

Una reducción del gas licuado estadounidense podría provocar un aumento de los precios del gas en España, lo que podría afectar también al mercado eléctrico, ya que el gas fija el precio marginal en muchas ocasiones. Así, podrían verse afectadas diferentes industrias o, incluso, los hogares españoles.

Importantes empresas españolas como Iberdrola, Repsol o Naturgy podrían ver afectados sus proyectos y su actividad económica en Estados Unidos.

También podría afectar al precio del petróleo y, por tanto, del combustible, aunque España importa menos cantidad de crudo desde allí.

Las amenazas de Trump a España

A pesar de que no es la primera vez que Trump amenaza con sanciones comerciales a España en el último año, esta ha sido una de las que más revuelo ha generado, especialmente por el hecho de llegar en plena ofensiva estadounidense contra Irán.

Trump ya criticó a España el pasado mes de junio en el marco de la cumbre de la OTAN después de que el Gobierno no se comprometiera a elevar el gasto en defensa al 5% del PIB. El presidente norteamericano sugirió entonces que podría responder a España con la imposición de aranceles.

Meses más tarde, Trump sugirió que España debería ser expulsada de la OTAN por no cumplir con el objetivo de gasto en defensa propuesto y ahora, tras la negativa del Gobierno de autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en la ofensiva de Estados Unidos contra Irán, el presidente estadounidense ha calificado a nuestro país de "aliado terrible".