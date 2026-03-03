El Gobierno insta a Trump a respetar la ley después de la amenaza de romper "todo el comercio" con España

Donald Trump ha amenazado este martes con "cortar todo el comercio" con España después de la negativa del Gobierno al uso de las bases de Rota y Morón en el marco de la ofensiva contra Irán.

"España está siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España", ha dicho el presidente estadounidense desde el Despacho Oval tras una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz.

"Vamos a cortar todo el comercio", ha asegurado un Trump que también ha dicho que "no quiere tener nada con España". "Todos los negocios que tenemos con España, tengo el derecho de hacer embargos sobre todo lo que tiene que ver con España", ha señalado el presidente.

La respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez no se ha hecho esperar recalcando que España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa de Europa.

Fuentes del Ejecutivo han recalcado que si Estados Unidos quiere revisar la relación comercial con España deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos.

El Gobierno también ha mostrado tranquilidad asegurando que cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro.

También la Comisión Europea (CE) ha expresado en las últimas horas que confía en que Estados Unidos respete sus compromisos comerciales y ha asegurado que velará por que se protejan "plenamente los intereses de la Unión Europea".

El Gobierno se defiende y la oposición ataca a Sánchez

Además de esta primera respuesta del Gobierno, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que este miércoles hará una declaración institucional desde Moncloa para valorar los últimos acontecimientos internacionales, entre los que se encuentran la escalada de violencia en Oriente Próximo y estas declaraciones de Trump contra España.

Quien sí ha respondido a Trump ha sido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha replicado que "España no acepta chantajes ni lecciones de un país agresor". "Somos un país de paz. Si Estados Unidos quiere un aliado, empiecen por respetar nuestra soberanía y el Derecho Internacional", ha dicho a través de redes sociales.

También ha reaccionado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a las palabras de Trump, que ha atacado a Sánchez señalando que "si Irán le da las gracias y Estados Unidos lo ve un aliado terrible, falla usted".

Merz también critica a España

Desde el mismo Despacho Oval, el canciller alemán Friedrich Merz también se ha referido a la situación de España y ha criticado que no cumpla el objetivo del gasto en defensa de la OTAN.

En este sentido, Merz ha insistido en que los aliados tratan de "convencer" a España para que llegue al 3% o al 3,5% del PIB acordado en el seno de la OTAN. "España es el único que no está dispuesto a aceptarlo y estamos tratando de convencerles de que esto es parte de la seguridad común y que hay que cumplir con los números", ha explicado.

"España tiene que cumplir con esto", ha sentenciado el canciller alemán.