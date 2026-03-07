Julia Otero: "Resulta conmovedor escuchar a los presuntos patriotas españoles alinearse con el señor de la guerra americano"

El pasado domingo, varios medios de comunicación publicaron que fuerzas militares estadounidenses habían utilizado las bases militares de Morón y Rota para su ofensiva en Irán. Horas después, el ministro Albares aseguraba que dichas bases no se habían utilizado para tal fin. El martes, el Gobierno iba a más y denegaba a Estados Unidos el permiso para utilizar las bases en su operación en Oriente Medio, lo que provocó el enfado de Donald Trump, que amenazó con "cortar todo el comercio" con España.

El miércoles, Pedro Sánchez compareció ante la prensa para hacer suyo el eslogan 'No a la guerra' y para calificar de "ilegal" el ataque que Estados Unidos e Israel habían llevado a cabo contra Irán. Esto provocó un nuevo cruce de declaraciones entre Washington y Madrid, cuando la portavoz de la Casa Blanca aseguró que España había cambiado de opinión al decidir colaborar con ellos y Albares la desmintió. Trump, enfadado, llamó país "perdedor" a España.

La tensión entre ambos países llegó hasta la Unión Europea cuando al final de la semana, varios líderes se alinearon con Pedro Sánchez en su posición contraria a la guerra. Fue el caso de Giorgia Meloni (Italia) y Emmanuel Macron (Francia).

"Se ha atrevido a decirle al emperador que está desnudo"

Sobre el choque visto esta semana ha reflexionado Julia Otero en su columna inicial recordando el baño que hace justo60 años se dio Manuel Fraga en Palomares en compañía del embajador de Estados Unidos, cuando las relaciones entre ambos países eran distintas a las de ahora.

"60 años después, el presidente del Gobierno español se ha atrevido a decirle al emperador que está desnudo cuando otros alababan sus ropajes. Y claro, ha sido portada de los medios de todo el mundo y protagonista principal en todas las redes sociales planetarias. Y muy mayoritariamente lo ha sido para bien, por más que les pese a los que en España le niegan, haga lo que haga". De esta manera, la presentadora de Julia en la onda ha criticado la posición del PP desde que estalló la guerra en Irán.

La columna de Julia Otero

"Miren por dónde, hoy hace exactamente 60 años del famoso baño de Manuel Fraga en Palomares en compañía del embajador de Estados Unidos. Ambos señores en calzones de la época, intentaban así demostrar a los españoles que no había riesgo de contaminación radioactiva por las 4 bombas que se le habían caído en un accidente a un bombardero americano cuando volaba de regreso a la base en España.

Las bombas eran 75 veces más potentes que las lanzadas sobre Hiroshima pero con aquel baño Fraga Iribarne intentó hacernos creer que aquello no era nada y que pelillos a la mar, nunca mejor dicho. Fue el 7 de marzo de 1966.

60 años después, el presidente del Gobierno español se ha atrevido a decirle al emperador que está desnudo cuando otros alababan sus ropajes. Y claro, ha sido portada de los medios de todo el mundo y protagonista principal en todas las redes sociales planetarias. Y muy mayoritariamente lo ha sido para bien, por más que les pese a los que en España le niegan, haga lo que haga, el pan, la sal y el liderazgo.

Resulta conmovedor escuchar estos días a los presuntos patriotas españoles alinearse con el señor de la guerra americano, también conocido como el reciente premio Nobel de la Paz in péctore.

¿Cómo le llaman ustedes a los que son serviles con los fuertes y fuertes con los débiles? Pues eso".

La columna de Julia: Pedro Sánchez, protagonista en todas las redes sociales planetarias