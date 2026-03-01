Albares dice que no se han utilizado bases militares españolas en la operación de EEUU e Israel en Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que no se han utilizado "en absoluto" bases militares españolas en la operación de Estados Unidos e Israel en Irán.

"De la información que yo tengo, en absoluto", ha sido la respuesta del ministro al ser preguntado en una entrevista en TVE sobre si las bases de Rota (Cádiz) y de Morón de la Frontera (Sevilla) habían servido de apoyo en la operación.

Albares ha explicado que las bases militares de uso conjunto y soberanía española no se van a usar "para nada" que no esté incluido dentro del tratado, "que tiene un perímetro y fuera de ese perímetro no se van a usar", ni tampoco se van a utilizar fuera de los principios de la Carta de la ONU.

Dos buques estadounidenses desplegados en Rota participaron en la operación

La respuesta del ministro se produce después de que El País y El Mundo hayan publicado este domingo que dos buques estadounidenses y varios aviones desplegados en la base militar de Rota habían participado en la operación de EEUU e Israel en Irán.

Concretamente, las informaciones hablan de dos buques, el 'USS Roosevelt' y el 'USS Bulkeley' -con alrededor de 250 tripulantes cada uno-, que se habían desplazado al Mediterráneo Oriental como parte del despliegue naval, según fuentes militares estadounidenses.

El País cuenta que, aunque no sé conoce la misión concreta que habían llevado a cabo, fuentes militares aseguran que se habrían dedicado a reforzar la "Cúpula de Hierro de Israel" y neutralizar los misiles balísticos lanzados por Irán.

Operación "peligrosa" y sin "encaje" en la ONU

El ministro también ha confirmado que advertirá este domingo en la reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la UE de que la escalada militar en Oriente Medio "es muy peligrosa" y que no tiene cobertura legal "ni encaje" en la Carta de Naciones Unidas: "La guerra no es la vía", ha dicho.

Albares ha señalado que defenderá la posición española de rechazo a los ataques -tal y como ya confirmó este sábado el presidente del Gobierno-. La violencia "nunca trae la paz y la democracia, sólo el caos", ha dicho el ministro, que ha recalcado que esa es la posición que argumentará en el Consejo.

Eso "no quiere decir" que España no condene "con contundencia" al régimen de Irán y que vea "inaceptable" la violación de los derechos de los iraníes, especialmente de las mujeres, pero eso no quita para rechazar la vía de la guerra.

Los 30.000 españoles que están en Oriente Medio se encuentran bien y no hay heridos

Además, el ministro ha confirmado que los 30.000 españoles que están actualmente en la región de Oriente Medio se encuentran bien y nadie ha resultado herido en los ataques.

"Ningún español se encuentra herido, y, por supuesto, no hay ningún fallecido, se encuentran bien", ha dicho Albares después de mantener una reunión telemática con los quince embajadores en la región, de quienes ha destacado la profesionalidad de todos, especialmente del personal de la Embajada en Teherán, que está trabajando "en circunstancias muy difíciles".

Sobre la posible evacuación, ha explicado que todas las embajadas tienen previsto un plan de evacuación si las circunstancias lo requieren, pero ha dicho que las condiciones son muy distintas en cada país porque no es lo mismo que tengan el espacio aéreo abierto o cerrado o que, incluso, esté habiendo bombardeos.