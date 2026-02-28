ISRAEL Y EEUU ATACAN IRÁN

Pedro Sánchez rechaza el ataque de EEUU e Israel, las acciones de Irán y pide "desescalada" y "diálogo"

"Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional", ha escrito en redes el presidente.

Última hora del ataque de Israel y EEUU a Irán, en directo

Por qué Estados Unidos e Israel atacan Irán: las claves de un ataque conjunto sin precedentes

Los vídeos de las calles de Teherán tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán

EFE

Madrid |

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo | Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este sábado la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel en Irán porque "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil" y ha pedido "desescalada y diálogo".

En su cuenta de la red social X, Sánchez también ha rechazado las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. "No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio", ha sentenciado.

"Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región", ha escrito Sánchez.

"La violencia sólo trae caos"

También en el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien está siguiendo de cerca la "grave situación" tras los bombardeos de EEUU e Israel a Irán y ha pedido respeto al derecho internacional.

"La violencia solo trae caos", ha escrito Albares en su cuenta en la red social X, donde subraya que "desescalada y diálogo son la vía para la paz y estabilidad".

Fuentes del Ministerio han indicado a EFE que en Irán hay actualmente 158 españoles, a los que Exteriores ha pedido que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los ataques que se están produciendo.

Las recomendaciones de viaje ya recogen el nivel más elevado de alerta y se "desaconseja completamente viajar a Irán", han añadido.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer