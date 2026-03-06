Pedro Sánchez, "a punto de sentir la ira de Trump", según el Financial Times: "¿Ha ido demasiado lejos?"

El periódico estadounidense 'Financial Times' ha publicado un artículo en el que califica al presidente del Gobierno como la "némesis" de Donald Trump, al tiempo que se pregunta "si ha llegado demasiado lejos", en el pulso que mantienen ambos tras el 'no a la guerra' del líder del Ejecutivo y su negativa a dejar a Estados Unidos utilizar las bases militares que hay en España.

"Aunque Sánchez no ha sufrido más que críticas verbales hasta ahora, los analistas se preguntan si está a punto de sentir la ira de Trump", ha asegurado el citado medio. Cabe recordar que Trump ha amenazado con cortar los lazos comerciales con España y ha sugerido la posibilidad de un "embargo comercial", lo que afectaría a productos como el aceite de oliva, el vino o maquinaria.

España tiene mucha dependencia de gas estadounidense

Así las cosas, Juan Luis Manfredi, profesor de política exterior en la Universidad de Castilla-La Mancha, ha advertido que "España no gana nada con esta ecuación" y que tras las declaraciones de Sánchez, España corre "el riesgo" de reforzar su posición "como oponente político en un momento especialmente delicado". A su juicio, prohibir a Estados Unidos el uso de las bases militares no significa gran cosa, porque el país americano encontrará "otros puertos o bases".

Aunque España tiene "menos exposición comercial directa con Estados Unidos" en comparación con la zona Euro, España tiene mucha dependencia de las importaciones de gas estadounidense, según el profesor. "Es un punto potencialmente delicado", ha avisado.

Cabe recordar que en el último año, el 31% del gas que llegó a España vino de Estados Unidos, cifra que en enero aumentó incluso hasta el 44%, según Enagás. Según Manfredi, "los precios de la energía podrían acabar con el actual Gobierno", ha añadido.

Las críticas de Sánchez han llegado al movimiento MAGA

Por otro lado, Amanda Sloat, antigua asesora para Europa del expresidente estadounidense Joe Biden y actualmente profesora en la IE University de España ha señalado que las críticas de Sánchez son aun "más notables" porque el resto de líderes europeos están llevando a cabo un "silencio estudiado".

Por eso, hasta el movimiento MAGA (Make America Great Again) se ha hecho eco de las palabras de Sánchez. La Heritage Foundation, un grupo de expertos aliados con este movimiento, ha asegurado que "los españoles están en peligro por la poco seria estrategia de seguridad nacional de Madrid" y ha criticado a Sánchez por culpar a Estados Unidos de sus tensiones con China.

Antes de este último cruce de acusaciones, Trump y Sánchez ya habían protagonizado otros enfrentamientos. El último en junio del año pasado, cuando cuando el presidente del Gobierno se negó a aumentar el 5% del PIB para defensa. Trump amenazó a España con el doble de aranceles, una amenaza que no llegó a cumplir.

La realidad es que es difícil que lleve a cabo esta propuesta sin que otros países de la UE se vean afectados, pero sí puede llevar a cabo un embargo comercial total como el que pesa sobre Cuba, Rusia, Venezuela o Siria. Cabe señalar que estos países están acusados de violar Derechos Humanos y que EEUU no ha implantado esta medida nunca contra ningún país de la UE.