Alsina evidencia la contradicción de Sánchez respecto a Irán: "En junio ya hubo ataques y EEUU usó las bases españolas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recuperó el lema 'No a la guerra' para justificar que España no permitiera a EEUU utilizar las bases militares de Rota y Morón. En una comparecencia ante los medios sin preguntas, Sánchez habló de la "guerra ilegal" contra Irán y añadió un punto más de tensión a su relación con Donald Trump cuando aseguró que España no iba a tener miedo a las represalias de "alguno".

Carlos Alsina crítica en Más de Uno que Sánchez aprovechara su comparecencia para recuperar ese lema en lugar de explicar al público como "ciudadanos adultos" que son la amenaza de "bloqueo comercial" de Trump. Asimismo, ha llamado la atención sobre el hecho de que el presidente se refiera a Trump como "alguno": "Todo lo que dijo fue 'No vamos a tener miedo a las represalias de alguno'. Donald "alguno" Trump, presidente. Si quieres hablar claro, pues hablas claro, pero no con sobreentendidos".

Las bases militares de Rota y Morón

Para el presentador, Sánchez "estiró" el 'No a la guerra' durante diez minutos para comparar ambos conflictos cuando en realidad "se parecen poco", ya que "para empezar, nadie nos ha pedido que participemos en el ataque contra Irán". Y para continuar, Alsina explica que igual los americanos han pensado que pueden utilizar las bases de Morón y Rota porque "ya las utilizaron en junio del año pasado". El punto de partida de la nueva controversia entre el Gobierno de España y la Administración estadounidense es la denegación de uso de estas bases conjuntas, pero la clave que el año pasado ya se utilizaron para después atacar a Irán.

"¿En junio sí lo fuimos?"

"En junio del año pasado ya hubo unos ataques de EEUU e Israel a Irán. Ya hubo intervenciones contrarias a la legalidad internacional, ya la Fuerza Aérea de EEUU utilizó las bases de utilización conjunta en España y ya hubo revuelo al respecto porque Podemos y Sumar le decían al Gobierno que impidiese usar nuestras bases para eso. Y Margarita Robles dijo que se estaba haciendo todo conforme al convenio y por tanto no había nada que objetar", explica Alsina. Pero el miércoles Sánchez habló de no ser "cómplices" de una "guerra ilegal" y Alsina reflexiona: "¿Qué pasa, que en junio sí lo fuimos?".