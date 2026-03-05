MINUTO A MINUTO

Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo: Robles confirma que el Gobierno valora prestar apoyo militar a Chipre si lo pide la UE

La expansión del conflicto en Irán continúa provocando distintas reacciones en los líderes mundiales. Respecto a España, tras el 'no a la guerra, expresado por Sánchez, Defensa admite que valora prestar apoyo militar a Chipre en el marco de la Unión Europea.

Antonio J. Mora

Madrid |

La ministra de Defensa, Margarita Robles.-EFE/ Zipi Aragón
La ministra de Defensa, Margarita Robles. | EFE/ Zipi Aragón

El sexto día de guerra en Oriente Próximo está marcado en las últimas horas por varias noticias. Las Fuerzas Armadas iraníes han negado haber lanzado un misil contra Turquía, mientras la Marina de Sri Lanka recuperó 84 cadáveres del buque iraní hundido por un torpedo de un submarino de EE.UU. con 180 personas a bordo.

Irán también anunció que ha lanzado un ataque contra posiciones de grupos kurdos en el Kurdistán iraquí, sumando focos en esta guerra

Por su parte Israel volvió a bombardear Beirut y otras zonas de Líbano, y se registraron nuevas explosiones en Teherán.

La expansión del conflicto continúa provocando distintas reacciones en los líderes mundiales: el canadiense, Mark Carney, se mostró por primera vez abierto a participar si sigue agravándose, mientras China, socio de Irán, enviará a un mediador a la zona. En España, después de que Pedro Sánchez haya reafirmado su no a a la guerra como respuesta a las amenazas de Trump, Defensa ha confirmado que contempla prestar apoyo militar a Chipre si lo pide la UE por la guerra de Irán.

En cuanto a las consecuencias económicas la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha asegurado que "si el conflicto (en Oriente Medio) se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios, los mercados energéticos y a la inflación a nivel mundial".

En directoActualizado a las

La guerra afecta ya a 172 ciudades iraníes, con víctimas de entre 1 y 75 años, según Irán

La guerra en Irán ha afectado hasta ahora a al menos 172 ciudades iraníes, con más de 1.300 bombardeos desde que comenzaron el sábado los ataques de Estados Unidos e Israel, indicaron este jueves fuentes médicas iraníes y la Media Luna Roja. El jefe de los servicios médicos de emergencia de Irán, Yafar Miadfar, citado por la agencia oficial IRNA, dijo que los ataques han afectado a 172 ciudades en 29 provincias, y que sus víctimas van desde un bebé de un año a un anciano de 75 años.

Por su parte, la Media Luna Roja de Irán elevó a 174 las ciudades iraníes donde ha habido ataques desde el inicio de la guerra el pasado sábado, y precisó que, en total, ha habido 1.332 bombardeos en 636 puntos. Según la institución, hasta ahora, 105 lugares y centros civiles han sido alcanzados en los ataques y han sufrido daños graves. Los ataques han dejado al menos 787 muertos, según la Media Luna Roja

Zapatero respalda el "acierto permanente" de Sánchez en política internacional

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha apoyado firmemente la posición del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras su enfrentamiento con Estados Unidos por la guerra en Irán y enarbolar el 'No a la guerra', al tiempo que ha calificado de "acierto permanente" la política internacional del presidente.

En declaraciones a los medios a su llegada al desayuno informativo de Nueva Economía Fórum con la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, Zapatero ha vaticinado que Sánchez "va a acertar" con sus críticas a la guerra en Oriente Medio, tras haberlo hecho "liderando los fondos europeos", con "la posición en Ucrania" y de "una manera evidente" en Gaza. Sánchez se ha negado a permitir que el ejército norteamericano utilice las bases militares de Rota y Morón para sus operaciones militares en Irán, y ha criticado el ataque de EE UU e Israel rescatando el lema de "no a la guerra" que se empleó para rechazar la invasión de Irak en 2003.

Irán dice que tiene el control de Ormuz y atacará buques que no cumplan los "protocolos"

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el estrecho de Ormuz está bajo el control de la República Islámica según las leyes internacionales y avisó de que los buques que no cumplan con los protocolos “podrían ser atacados o hundidos”.

"Conforme a las leyes y resoluciones internacionales en tiempos de guerra las normas de tránsito por el estrecho de Ormuz estarán bajo control de la República Islámica de Irán", dijo a televisiones locales el general de brigada Kiumars Heidari, subcomandante de la Base Jatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes.

Israel ensalza que la "cooperación" entre Netanyahu y Trump "está cambiando la historia"

El Gobierno de Israel ha ensalzado este jueves que la "cooperación" con Estados Unidos en la ofensiva conjunta lanzada por sorpresa contra Irán el 28 de febrero "está cambiando la historia", tras una campaña de bombardeos que ha provocado un nuevo conflicto en Oriente Próximo.

"La cooperación entre el presidente (estadounidense, Donald) Trump y el primer ministro (israelí, Benjamin) Netanyahu contra Irán está cambiando la historia", ha trasladado el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, a su homólogo de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una llamada telefónica.

Ministros de Exteriores de la UE se reúnen para analizar la guerra

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen este jueves por videoconferencia para discutir la situación en Oriente Medio, que ha entrado ya en el sexto día de guerra desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado sábado y la respuesta iraní, y abordar el papel de Europa.

Está previsto que el encuentro empiece a las 11.00 hora local y a ella asistirán también representantes del Consejo de Cooperación del Golfo, según informó ayer el Consejo de la UE en un comunicado. Es la segunda vez que los ministros de Exteriores de la UE se reúnen en menos de una semana para analizar las consecuencias de la guerra, tras el encuentro que tuvieron el domingo, también por videoconferencia.

El Gobierno valora prestar apoyo militar a Chipre si lo pide la UE

El Gobierno valorará enviar apoyo militar para proteger a Chipre si lo pide la Unión Europea por la guerra de Irán, según ha anunciado este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles. "Una cosa son misiones de ataque y otra de defensa", ha precisado Robles en una entrevista en la Ser en la que ha subrayado que España es un "aliado firmemente comprometido" con Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea.

En este sentido, ha resaltado que no es una "anécdota menor" que el Ministerio en España se llame de Defensa y el de Estados Unidos se haya convertido en el Departamento de la Guerra. Así, ha incidido en que España va a estar siempre con la Unión Europea defendiendo los principios básicos de convivencia y los principios básicos de la paz y en si así lo pide, el Gobierno "lo tendrá en cuenta y lo valorará".

La ministra ha confirmado, por otra parte, que las fuerzas españolas destinadas en Turquía no fueron las que interceptaron el misil lanzado por Irán, pero sí aportaron "información suficiente" para que pudiera ser derribado.

Exteriores asegura que todos los españoles que querían salir de Irán ya lo han hecho

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este jueves que todos los españoles que querían salir de Irán ya lo han hecho y que los que permanecen en el país es porque así lo desean.

En declaraciones a RAC1, Albares ha recordado que el grupo de 22 españoles que deseaba salir de Irán lo consiguió ayer por vía terrestre, y que cruzaron de manera segura la frontera con Azerbaiyán, donde les esperaba personal diplomático de la embajada de España.

Unos 31.000 españoles, entre residentes, turistas y personas que se desplazaron por motivos de trabajo, se encontraban en la región cuando el sábado estalló la guerra entre Estados Unidos e Irán y desde ayer han empezado a regresar a España algunos grupos de ciudadanos, aunque Albares ha dejado claro que "son una minoría" los que solicitan regresar a España.

Seis muertos en dos bombardeos de Israel en Líbano

El Ejército de Israel ha efectuado en la madrugada de este jueves nuevos ataques aéreos sobre los suburbios del sur de la capital libanesa, Beirut, y ha emitido nuevas órdenes de evacuación para sus residentes, alegando que está actuando contra el partido-milicia chií Hezbolá.

Los ataques han sido ejecutado después de que el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichai Adrai, haya difundido una "advertencia urgente" contra los habitantes del barrio de Ghobeiri.

"Ustedes se encuentran cerca de instalaciones que pertenecen a Hezbolá. Por su seguridad y la de sus familias, se les exige evacuar estos edificios inmediatamente y alejarse de ellos a una distancia no menor de 300 metros como se muestra en el mapa", ha indicado en redes sociales, en un mensaje similar al que ha emitido poco antes dirigido a los residentes de Haret Hreik, cerca del Aeropuerto Internacional Rafik Hariri.

Yolanda Díaz se reúne con los agentes sociales para abordar medidas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantendrá este jueves un maratón de reuniones con agentes sociales y organizaciones de autónomos para abordar la adopción de medidas inmediatas con las que amortiguar el impacto económico y social del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, Díaz se reunirá con los máximos dirigentes de CCOO y UGT y de las patronales a las 10.30 horas en el Ministerio de Trabajo y a las 16.00 horas lo hará con las principales organizaciones de autónomos.

