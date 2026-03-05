Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo: Robles confirma que el Gobierno valora prestar apoyo militar a Chipre si lo pide la UE

El sexto día de guerra en Oriente Próximo está marcado en las últimas horas por varias noticias. Las Fuerzas Armadas iraníes han negado haber lanzado un misil contra Turquía, mientras la Marina de Sri Lanka recuperó 84 cadáveres del buque iraní hundido por un torpedo de un submarino de EE.UU. con 180 personas a bordo.

Irán también anunció que ha lanzado un ataque contra posiciones de grupos kurdos en el Kurdistán iraquí, sumando focos en esta guerra

Por su parte Israel volvió a bombardear Beirut y otras zonas de Líbano, y se registraron nuevas explosiones en Teherán.

La expansión del conflicto continúa provocando distintas reacciones en los líderes mundiales: el canadiense, Mark Carney, se mostró por primera vez abierto a participar si sigue agravándose, mientras China, socio de Irán, enviará a un mediador a la zona. En España, después de que Pedro Sánchez haya reafirmado su no a a la guerra como respuesta a las amenazas de Trump, Defensa ha confirmado que contempla prestar apoyo militar a Chipre si lo pide la UE por la guerra de Irán.

En cuanto a las consecuencias económicas la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha asegurado que "si el conflicto (en Oriente Medio) se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios, los mercados energéticos y a la inflación a nivel mundial".