Por qué el 8M se celebra el Día Internacional de la Mujer

El próximo 8 de marzo, millones de mujeres saldrán por todo el mundo a reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres en una fecha en la que se celebran los logros sociales, económicos, culturales y políticos que han conseguido las mujeres a lo largo de los años y en la que se lanza una llamada para crear conciencia sobre la discriminación que aún existe.

Desde la celebración de los derechos que ha costado tanto conseguir gracias a la lucha de miles de mujeres alrededor del mundo, las marchas, manifestaciones y concentraciones reclamarán que se consoliden estos derechos y la necesidad de continuar avanzando para erradicar los lastres que aún perduran, como la violencia machista.

Qué se celebra el 8M

Es una reivindicación que se hace todos los años de los derechos de todas las mujeres con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y potenciar la igualdad de género. Se reclama, entre otras cosas:

La eliminación de las brechas de género .

. Una sociedad más igualitaria y con mayor calidad democrática.

y con mayor calidad democrática. La eliminación de las violencias contra las mujeres: violencia machista, violencia sexual, violencia vicaria.

El origen del movimiento

Según la página web del Ministerio de Igualdad, el 8M como día internacional de la mujer fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1977, aunque dos años antes ya lo habían empezado a conmemorar. Su origen está en las manifestaciones de las mujeres a comienzos del siglo XX que, sobre todo en Europa, reclamaban el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre mujeres y hombres.

Pero el gran movimiento mundial también tuvo su primer hito en EEUU en 1848 cuando dos mujeres indignadas por negarles la palabra en una convención contra la esclavitud congregaron cientos de mujeres en lo que fue la primera agrupación de derechos de la mujer de EEUU. Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos en lo que se considera el inicio de un movimiento.

La fábrica textil de Nueva York

El 8 de marzo de 1875, varios centenares de mujeres de una fábrica textil de Nueva York, protestaron y se manifestaron por la desigualdad salarial respecto a sus compañeros. Las protestas desencadenaron una brutal represión de la policía que terminó asesinando a 120 trabajadoras. Tras la masacre, se creó el primer sindicato femenino de la historia y desató una ola de protestas y huelgas de mujeres en el sector textil. Una de las más importantes llegó en 1908. Bajo el lema 'Pan y Rosas' salieron a la calle 15.000 mujeres para protestar por las terribles condiciones laborales que experimentaban.

El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados Unidos el 28 de febrero de 1909. El Partido Socialista de América designó este día en honor a la huelga de trabajadoras de la confección de 1908 en Nueva York. El movimiento llega a Europa en 1910. La Internacional Socialista, reunida en Cophenhague, invitó a cien mujeres de diferentes países. Allí se propuso celebrar en marzo un día de la mujer para luchar por obtener el sufragio universal femenino.

La fecha definitiva se fijó en el contexto de la I Guerra Mundial. Tras la caída del Zar en Rusia en 1917 y en el contexto de los movimientos de sublevación tras la Revolución Rusa, el gobierno interino aprobó el voto femenino el 23 de febrero, día que pasó a ser fiesta en todo el país. Explica la ONU, que en base al calendario gregoriano, el 23 de febrero en Rusia correspondía al 8 de marzo.

El morado es el color del 8M

El 25 de marzo de 1911 se produjo un incendio en la fábrica textil Triangle Shirtwaist en Nueva York. Muchas trabajadoras quedaron atrapadas y 146 perdieron la vida debido a derrumbes, la asfixia y el fuego. En aquella fábrica, elaboraban telas cuyo color era el morado. La leyenda asegura que aquel día se podía ver una gran columna de humo de ese color tras el incendio. Por tanto, existe la creencia de que el morado se vincula al 8M desde aquella tragedia.