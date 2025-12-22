Elma Saiz, nueva portavoz del Gobierno y Milagros Tolón, nueva ministra de Educación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una declaración institucional para anunciar a la nueva portavoz del Ejecutivo y a la nueva ministra de Educación y Deportes, tras la salida de Pilar Alegría para concurrir como candidata del PSOE a las próximas elecciones en Aragón el próximo 8 de febrero.

El jefe del Ejecutivo desveló la semana pasada, en un corrillo con periodistas en la tradicional copa de La Moncloa, que el nuevo portavoz "sería una mujer". El nombramiento se hará público tan sólo 24 horas antes de que se celebre el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de Navidad.

Elma Saiz, nueva portavoz del Gobierno

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, será la nueva portavoz del Ejecutivo, asumiendo así a partir de ahora los dos cargos. Saiz será la quinta portavoz del Gobierno de Sánchez, tras el paso de Isabel Celáa, quien fue la primera, ocupando el cargo de 2018 a 2020.

La siguiente fue la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de 2020 a 2021; después Isabel Rodríguez, de junio de 2021 a noviembre de 2023; y posteriormente Pilar Alegría, quien se presentará como candidata del PSOE a las próximas elecciones del 8 de febrero en Aragón.

Milagros Tolón, nueva ministra de Educación

Pedro Sánchez ha anunciado que la nueva ministra de Educación y Deportes será Milagros Tolón, actual delegada de Gobierno en Castilla-La Mancha.

Sánchez elogia la labor de Pilar Alegría

Sánchez ha ensalzado a la ministra saliente, Pilar Alegría, señalando que deja "una hoja de servicios sobresaliente" y le ha deseado "todo lo mejor" como candidata del PSOE en Aragón. "Ha hecho grandes cosas al frente del ministerio, liderando el mayor esfuerzo inversor en materia educativa y garantizando la igualdad de oportunidades", ha señalado.

Cambios imprescindibles

Además, Sánchez ha venido trasladando que está muy satisfecho con todos sus ministros y solo tiene intención de llevar a cabo los cambios imprescindibles para sustituir a los ministros que a la vez son candidatos a distintas elecciones autonómicas pese a las exigencias de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien en un primer momento pidió una "remodelación profunda" del Gobierno tras los casos de acoso y de corrupción relacionados con el PSOE y el Ejecutivo.