Cómo quitar el círculo azul Whatsapp Meta AI: qué es y para qué sirve

Es posible que desde hace unos días haya aparecido en tu WhatsApp un círculo azul en la esquina inferior derecha. No te asustes, se trata de una nueva función de la aplicación de mensajería llamada Meta AI, que consiste en un asistente oficial creado con Inteligencia Artificial.

Puedes acudir a él para hacerle todo tipo de consultas de manera rápida y directa, como si de un chat más se tratase, pero la iniciativa no ha sido bien recibida por una gran cantidad de usuarios que se están preguntando cómo hacer desaparecer ese círculo.

Si no has llegado a hacer uso de ella, pero te molesta el círculo que te aparece directamente al abrir la aplicación en la esquina inferior derecha, por encima de algunos de los chats, siento decirte que aún no es posible ocultarlo ni eliminarlo por completo.

Cabe destacar, eso sí, que el hecho de que esta IA esté en nuestro WhatsApp no puede acceder a ninguna de nuestras conversaciones, que siguen contando con un sistema de cifrado de extremo a extremo.

Otros, en cambio, han hecho uso de ella y han mantenido alguna conversación con la IA. Si después de hacer eso quieres hacer desaparecer ese chat solo tendrás que eliminarlo como si fuera una conversación normal con cualquier otro usuario.

El chat desaparecerá, pero podrás acudir a él en cualquier otro momento y los mensajes volverán a aparecer cuando vuelvas a hablar con Meta AI.