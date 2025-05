Antonio Turiel, experto en energía del CSIC: "Media hora antes del apagón ya había signos de alarma que indicaban que había que tomar medidas"

El experto en energía del CSIC, Antonio Turiel, ha asegurado en 'Más de uno' que el apagón del lunes no va a volver a producirse porque "ha sido un error".

El apagón no va a volver a pasar porque ha sido un error

"A mis familiares les he dicho que estén tranquilos, que no va a volver a pasar el apagón porque ha sido un error", ha explicado Turiel.

¿Por qué fue un error?

Sobre las causas de este error, el experto explica que en España, por cuestiones legislativas, todas las fuentes de energía renovables que se integraron antes de 2022, no están obligadas a tener unas especificaciones de estabilidad que "son necesarias" cuando se integra masivamente energía renovable en una red de alta tensión.

Antonio Turiel dice que un incidente en 2021 motivó cambios en la regulación a partir de 2022. "El problema es todo lo que tenemos instalado antes de 2022", asegura el investigador del CSIC.

Turiel explica que el problema que tenemos con las energías renovables es que no son flexibles y que cuando hay cambios en la demanda, o bien, se producen fluctuaciones en la red, no se pueden adaptar.

El experto confirma que el día 28 a las 12:00, media hora antes del apagón, ya había oscilaciones de frecuencia muy importantes que indicaban que se tenía que tomar medidas correctoras porque podía ser peligroso. "A las 12:33 las oscilaciones eran tan grandes que el sistema no lo pudo soportar", comenta Turiel.

"Hay una responsabilidad de las empresas"

"Lo que no se entiende es que con los signos de alarma que ya había media hora antes, no se empezaran a tomar medidas correctoras", indica. Además, dice que hay una responsabilidad de las empresas para dar una respuesta y deberían tener centrales de gas y ciclo combinado para dar una respuesta cuando empiece a haber problemas. "Estaban apagadas y esto es temerario. Esto no tenía que haber pasado", indica Turiel.

Sobre si Red Eléctrica tenía que haber respondido antes ante los signos de alarma que ya había, el experto asegura que sí, "hubo un exceso de confianza y se pensó que esto iba a ir rodado".

Cree que se tardará bastantes semanas en hacer un análisis de lo ocurrido, pero asegura que no se ha actuado con la prudencia necesaria.