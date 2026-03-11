Última hora de la guerra en Irán, en directo: el nuevo líder iraní fue herido en los primeros días de guerra
Sigue en directo y las últimas noticias de la guerra de Irán y los ataques de Israel y Estados Unidos.
Von der Leyen dice ahora que la UE "siempre defenderá" los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este miércoles que la Unión Europea "siempre defenderá" los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional y recalcó que la UE "se fundó como un proyecto de paz".
"Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios", ha dicho Von der Leyen ante el Parlamento Europeo.
EEUU eleva a más de 40.000 los estadounidenses evacuados "de forma segura" desde países de Oriente Próximo
Las autoridades de Estados Unidos han elevado a más de 40.000 los estadounidenses evacuados "de forma segura" desde países de Oriente Próximo a causa del conflicto.
"Más de 40.000 ciudadanos estadounidenses han regresado sanos y salvos a Estados Unidos desde Oriente Próximo desde el 28 de febrero", ha dicho el subsecretario de Estado para Asuntos Globales, Dylan Johnson, quien ha detallado que hasta ahora se han completado "más de dos decenas de vuelos chárter" para llevar a cabo estas evacuaciones.
Un asesor presidencial iraní desmiente que el nuevo líder supremo haya resultado herido
El asesor e hijo del presidente de Irán, Yusef Pezeshkian, ha desmentido este miércoles las especulaciones acerca de que el nuevo líder supremo del país, Mojtaba Jameneí, haya resultado herido, y afirmó que "se encuentra bien".
"Escuché una noticia sobre que el señor Mojtaba habría resultado herido. Pregunté a algunos amigos que tenían contacto con él y dijeron que, gracias a Dios, se encuentra bien y no hay ningún problema", aseguró el asesor e hijo del presidente Masud Pezeshkian, según informó el diario Etemad.
El G7 apoya las medidas de la AIE, incluido el uso de reservas estratégicas de petróleo
Los miembros del G7 están a favor de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) adopte "medidas proactivas" para afrontar la situación del mercado de la energía, donde se han disparado los precios del petróleo y del gas, "incluido el uso de recurso de las reservas estratégicas".
En un comunicado publicado por la presidencia francesa del G7 este miércoles, los siete países más ricos del mundo señalan que están "dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias en coordinación con los miembros de la AIE".
El Gobierno se reunirá mañana con los agentes sociales para seguir abordando las medidas anticrisis
El Gobierno se reunirá mañana jueves con los agentes sociales para seguir abordando las medidas para paliar el impacto de la guerra en Irán en empresas, familias y trabajadores, según ha desvelado este miércoles el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una entrevista en 'RNE'.
Pedro Sánchez: "El mundo está cambiando, pero los valores y principios de Europa no deberían cambiar"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que los "valores de Europa no deberían cambiar", en respuesta a las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen tras la escalada bélica en Oriente Próximo.
"El mundo de ayer es el mundo sin reglas", ha insistido el jefe del Ejecutivo, y ha asegurado que el "desorden internacional" condujo a Europa a "dos guerras mundiales", según ha explicado el presidente en una entrevista de 'elDiario.es'.
China dice que la guerra contra Irán "no debería haber ocurrido" y pide volver al diálogo
El Ministerio chino de Exteriores ha afirmado que la "forma de romper el actual punto muerto es volver lo antes posible al diálogo y las negociaciones y esforzarse por restablecer la paz".
La guerra contra Irán de Estados Unidos e Israel es un conflicto que "no debería haber ocurrido" y que "no beneficia a ninguna de las partes", señaló en rueda de prensa el portavoz del departamento, Guo Jiakun.
El nuevo líder supremo iraní resultó herido en los primeros días de la guerra, según 'The New York Times'
El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, resultó herido en las piernas en el primer día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero se encuentra consciente, según ha informado este miércoles 'The New York Times', que cita fuentes oficiales iraníes e israelíes.
Las heridas del hijo del fallecido ayatolá Alí Jameneí explican en parte -indica el periódico- por qué no ha sido visto en público ni en vídeo ni ha publicado ningún comunicado desde que el domingo fue nombrado por los clérigos de Irán como sucesor de su padre, asesinado en la primera ola de ataques de la guerra el 28 de febrero.
La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para abaratar el crudo, según WSJ
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo, que se han disparado tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial.
Según publica 'The Wall Street Journal' citando fuentes conocedoras de la propuesta, la liberación de reservas petrolíferas superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron en el mercado en dos ocasiones en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.
El brent cotiza estable en 88 dólares, pendiente de la liberación de reservas de petróleo
El crudo brent cotiza con leves cambios este miércoles al subir un 0,33 %, hasta los 88 dólares, a la espera de que la Agencia Internacional de Energía (IAE) libere reservas de petróleo para reducir los precios, disparados por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
Según datos de mercado, a las 7 horas (06.00 gmt), el brent, el crudo de referencia de Europa, sube ese 0,33 %, hasta los 88,07 dólares.
Arabia Saudí, Emiratos y Kuwait afirman que han interceptado ataques lanzados por Irán
Las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait informaron este miércoles por separado que han interceptado ataques con drones y misiles procedentes de Irán.
El ministerio saudí de Defensa indicó en varias publicaciones en la red social X de una oleada ofensiva contra instalaciones de petroleo, una base militar y otras localizaciones del país.
"Seis misiles balísticos lanzados hacia la base aérea Príncipe Sultán fueron interceptados y destruidos", apunta en uno de los mensajes, en los que también identifica ataques con drones contra el campo petrolífero de Shaybah y la región de Al-Kharj, entre otros.
Mientras, Emiratos Árabes Unidos dijo que sus sistemas de defensa "están respondiendo a una amenaza de misiles", en una serie de mensajes publicados en X por la Autoridad Nacional de Gestión de Crisis y Desastres de Emergencia.
Por su parte, el Ejército de Kuwait reveló que sus sistemas de defensa aérea detectaron "cinco drones hostiles que penetraron el espacio aéreo del país".
Irán lanza una nueva oleada de bombardeos contra Israel y bases estadounidenses en Irak
La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada de este miércoles una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, además de fuerzas navales de Washington.
En un comunicado difundido por la agencia iraní Fars, el cuerpo de élite aseguró que sus misiles golpearon "el corazón de Tel Aviv", en Israel, además de las "bases enemigas americanas-sionistas en Erbil", la principal ciudad del Kurdistán iraquí, y la Quinta Flota naval estadounidense, desplegada en Oriente Medio.
Según otro mensaje de la Guardia Revolucionaria difundido por la agencia Tasnim, vinculada con este organismo, esta ola es la "más devastadora y la más dura" desde el inicio del conflicto y se llevó a cabo durante más de tres horas de ofensiva.
El cuerpo armado iraní afirmó haber alcanzado un centro de comunicaciones israelí en el sur de Tel Aviv, además de centros militares en Jerusalén y Haifa.
Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) notificaron haber identificado misiles lanzados desde Irán y aseguraron haber trabajado para "interceptar la amenaza".
La Policía iraní amenaza con tratar "como al enemigo" a quien salga a protestar contra el régimen
La Policía de Irán ha advertido este martes de que si alguien sale a protestar en el país "a petición del enemigo", será tratado "como el enemigo", defendiendo que las fuerzas de seguridad se emplearán en la "protección de su revolución (islámica)", después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya instado a la sociedad iraní a "aprovechar el momento" de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos para "eliminar el régimen del ayatolá".
Poco después de las palabras del mandatario israelí, el comandante en jefe de la Policía iraní, Ahmad Reza Radan, ha declarado a la televisión estatal iraní IRIB que, "si algo sucede a petición del enemigo" en las calles de Irán, las fuerzas de seguridad lo tratarán como enemigo. "No lo vemos como una protesta, sino como el enemigo", ha subrayado.
En este sentido, ha asegurado la disposición a actuar de esta manera por parte de los agentes de la Policía, manifestando que "todos están listos para ayudarnos en la protección de su revolución", en alusión a la Revolución Islámica de 1979, que derrocó a la monarquía de los Pahlaví.
Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz
Las autoridades marítimas de Reino Unido han alertado este miércoles de que un proyectil ha causado daños en un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz, a unas 25 millas náuticas al noroeste de la ciudad emiratí de Ras al Jaima, sin atribuir el ataque a ningún país.
El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), ha notificado "un incidente" a 25 millas náuticas (46,3 kilómetros) al noroeste de Ras al Jaima, en Emiratos Árabes Unidos, después de que "el capitán de un buque portacontenedores haya informado que el buque ha sufrido daños por un supuesto proyectil desconocido", según el documento difundido por el organismo.
Por ahora, "se desconoce la magnitud de los daños, pero la tripulación los está investigando", si bien "el capitán también informa que todos los tripulantes se encuentran a salvo", ha indicado el UKMTO.
En este contexto, el Centro de Operaciones británico "recomienda a los buques que naveguen con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa a la UKMTO mientras las autoridades continúan investigando el incide
Integrante de la selección femenina iraní que aceptó asilo en Australia decide regresar
Una de las siete integrantes de la delegación de la selección femenina de fútbol de Irán que habían aceptado protección humanitaria en Australia tras disputar la Copa de Asia ha decidido finalmente regresar a su país, informó este miércoles el ministro australiano del Interior, Tony Burke.
Según explicó Burke, la mujer se puso en contacto con la Embajada de Irán en Australia para solicitar ser recogida, lo que provocó que se revelara la ubicación en la que se encontraba, hasta entonces mantenida en secreto por motivos de seguridad.
El ministro indicó que, tras conocerse esa decisión, las otras jugadoras que desean permanecer en Australia fueron trasladadas "de inmediato" a otro lugar para garantizar su seguridad.
"Mis funcionarios se aseguraron de que esta fue su decisión y se hicieron todas las preguntas que se debían hacer", afirmó Burke en declaraciones a medios australianos.