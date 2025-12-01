Así será el invierno en España: la Aemet advierte de que será más cálido y seco de lo normal

España ha estrenado esta semana el invierno meteorológico, del 1 de diciembre al 28 de febrero, con un tiempo marcado por la alternancia de jornadas estables y otras en las que el paso de varios frentes atlánticos dejarán lluvias en amplias zonas del país, con temperaturas propias de esta época, o algo más bajas, que dejarán heladas.

Se prevén heladas en áreas del interior peninsular durante las noches y primeras horas del día, no obstante, la tendencia para el conjunto de la semana apunta hacia un progresivo ascenso térmico, especialmente a partir de mediados de semana, ha adelantado Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Cómo será el invierno

Precisamente la Aemet ha avanzado sus previsiones para el invierno y avanza a que "lo más probable"es que este trimestre será más cálido de lo habitual en España, con una probabilidad situada entre el 60 % y el 70 %, frente al 10 % de opciones de que resulte más frío.

Si este pronóstico se cumpliese, ha explicado Del Campo, se trataría del octavo invierno consecutivo con un carácter cálido o muy cálido, ya que el último invierno con temperaturas por debajo de la media se registró en 2017-2018.

En cuanto a las precipitaciones, "no existe una tendencia clara a nivel nacional" y solo en el sur peninsular se observa un 40 % de probabilidad de que el invierno sea más seco de lo normal, frente a un 25 % de posibilidades de que sea más lluvioso; en el resto del país ambos escenarios presentan la misma probabilidad de ocurrencia.

Tiempo previsto para la primera semana del invierno meteorológico

Este lunes se prevé, en general, tiempo estable, aunque con bancos de niebla persistentes en zonas del interior, que podrían dificultar la circulación en las primeras horas del día. A última hora del día, un frente atlántico dejará lluvias abundantes en el oeste de Galicia que podrían extenderse de forma más débil al noroeste de Castilla y León y al oeste de Asturias.

Las temperaturas máximas serán frías en la meseta norte, donde en general no se superarán los 10 grados, mientras que en el Mediterráneo andaluz, Murcia y otras zonas del litoral se rondarán los 20 grados.

El martes, el frente avanzará de oeste a este y provocará lluvias en amplias zonas de la península, menos probables y menos intensas en la vertiente mediterránea y en Baleares. En Galicia, las precipitaciones serán localmente fuertes, especialmente en el oeste, y podrán ir acompañadas de tormenta favoreciendo un importante temporal marítimo, con olas superiores a 5 o 6 metros.

La cota de nieve descenderá hasta los 1.000–1.200 metros en el norte, por lo que algunas carreteras y autovías podrían verse afectadas. Se recomienda consultar el estado del tráfico.

Un día más se formarán nieblas en el interior, especialmente en el centro y este peninsular con temperaturas nocturnas que subirán, reduciéndose la extensión de las heladas, pero las diurnas bajarán en el este peninsular y en buena parte de las dos mesetas, donde las máximas rondarán los 10 grados.

En contraste, la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Andalucía oriental mantendrá valores más templados, con máximas entre 18 y 20 grados.

El miércoles arrancará con lluvias en el centro y sur de la península, que avanzarán progresivamente hacia el este y podrán alcanzar también a las Islas Baleares. En Melilla, las lluvias podrían ser localmente fuertes.

En el norte, la cota de nieve se situará entre los 800 y los 1.000 metros y a medida que avance el día, las precipitaciones irán remitiendo, aunque un nuevo frente hará acto de presencia por Galicia, dejando lluvias persistentes en el oeste de la comunidad.

Durante la tarde se formarán de nuevo bancos de niebla en zonas del interior, en un ambiente más frío que en días anteriores. Las temperaturas descenderán de manera generalizada y se esperan heladas en amplias áreas del norte, centro y este peninsular, con especial intensidad en los Pirineos.

El jueves volverá a amanecer con heladas en buena parte del país y el frente que entró el miércoles continuará su avance hacia el interior peninsular con lluvias en amplias zonas, aunque de carácter menos abundante y con menor probabilidad en el área mediterránea y Baleares.

Qué previsión hay para el puente

Para el puente de diciembre, aún con incertidumbre, es posible la llegada de nuevos frentes a la península, con mayor probabilidad al norte y oeste del país, sin descartar que se extiendan a otros puntos del territorio.

Las temperaturas experimentarán un ascenso, elevando también la cota de nieve, que quedará restringida a las áreas de alta montaña. En el Cantábrico, las máximas podrían situarse entre los 18 y 20 grados, mientras que en el litoral mediterráneo se alcanzarán incluso los 20 a 22 grados, ha finalizado el portavoz.