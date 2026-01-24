Última hora del accidente de Renfe en Adamuz y la crisis ferroviaria: Se suspende parcialmente el servicio en Rodalies por revisiones en infraestructura
Sigue el minuto a minuto de la investigación sobre el accidente de Adamuz y la gestión posterior de la emergencia.
Claves del informe preliminar de la CIAF sobre el accidente en Adamuz: la rotura de carril, hipótesis del descarrilamiento del Iryo
Puente descarta dimitir y no teme que Sánchez le cese: "Me siento absolutamente capacitado"
EL PSOE ve "inhumano" que la oposición salga ya "al ataque" sobre el accidente de Adamuz
El PSOE ve "inhumano" que la "oposición", en referencia a PP y Vox, hayan salido ya "al ataque" sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), sin haber respetado el luto oficial, que el Gobierno decretó entre el martes y el jueves de esta semana.
La dirección de Ferraz hace este reproche a la oposición en el último número de su revista 'El Socialista', que salió este viernes y que edita la dirección nacional de este partido.
Este editorial, recogido por Servimedia, lleva por título 'Con lealtad, transparencia y responsabilidad'. En el mismo se lanza un duro reproche a quienes ya están criticando al Ejecutivo por el accidente de Adamuz y apuntan a una eventual responsabilidad en la tragedia del titular de Transportes, Óscar Puente, o el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska por la asistencia dada tras el choque de trenes.
Renfe dice que servicio de Rodalíes se verá "afectado" por revisiones en infraestructura
El servicio de Rodalies se verá afectado en todas sus líneas este sábado debido a las nuevas revisiones en la infraestructura que se realizarán a lo largo de la jornada para evitar desplazamientos del terreno.
Según ha informado Renfe en un comunicado, ingenieros geotécnicos realizarán "revisiones exhaustivas" en puntos con riesgo de desprendimientos. Mientras duren estos trabajos, los viajeros dispondrán de varios servicios alternativos por carretera en los tramos afectados, asegura la compañía en su comunicado.
Previamente, el departamento de Territorio de la Generalitat había anunciado la suspensión del servicio de Rodalíes en Cataluña para este sábado, después de que Renfe y Adif comunicaran al Govern en una reunión su "incapacidad" de operar la red con total seguridad.
Madrid celebrará un funeral por las víctimas de Adamuz dos días antes del acto de Estado
Madrid celebrará un funeral católico por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el próximo jueves 29 de enero -dos días antes del homenaje de Estado previsto para el día 31 en Huelva-, tal como había propuesto la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El Arzobispado de Madrid ha informado este viernes de que la misa funeral tendrá lugar el próximo jueves 29 de enero, a las 19:00 horas, en la catedral de Santa María la Real de la Almudena.
La iglesia madrileña responde así a la propuesta lanzada este jueves por Ayuso, que pidió por carta al arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, que oficiase esa misa "tan pronto como fuera posible".
La primera ambulancia llegó al siniestro de Adamuz a los 17 minutos del primer aviso a 112
La primera ambulancia que atendió a las víctimas de uno de los trenes siniestrados -el Iryo- el 18 de enero en Adamuz (Córdoba) llegó a las 20:02 horas, 17 minutos después del primer aviso del accidente al 112, y a partir de ahí se produce el despliegue de 39 vehículos durante 40 minutos, según la cronología realizada por la Junta.
Según esta cronología, que a grandes rasgos fue aportada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, en su comparecencia de ayer en Adamuz, donde hizo un balance de la gestión del Plan de Emergencias desde que se produjo el siniestro, el dispositivo sanitario se activó a las 19:47 horas, dos minutos después de la primera llamada al 112.
Plataformas de usuarios de Rodalies preparan una manifestación para los próximos días
Las principales plataformas que defienden a los usuarios de Rodalies convocarán en los próximos días una manifestación para protestar sobre el mal estado del sistema ferroviario, tras la crisis de movilidad vivida esta semana en Cataluña.
Así lo han confirmado en declaraciones a los medios el presidente de la asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP), Adrià Ramirez, y la portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez Llauradó, tras la reunión que han mantenido en el Palau de la Generalitat con el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la titular de Territorio, Sílvia Paneque.