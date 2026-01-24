Última hora del accidente de Renfe en Adamuz y la crisis ferroviaria: Se suspende parcialmente el servicio en Rodalies por revisiones en infraestructura

EL PSOE ve "inhumano" que la oposición salga ya "al ataque" sobre el accidente de Adamuz

El PSOE ve "inhumano" que la "oposición", en referencia a PP y Vox, hayan salido ya "al ataque" sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), sin haber respetado el luto oficial, que el Gobierno decretó entre el martes y el jueves de esta semana.

La dirección de Ferraz hace este reproche a la oposición en el último número de su revista 'El Socialista', que salió este viernes y que edita la dirección nacional de este partido.

Este editorial, recogido por Servimedia, lleva por título 'Con lealtad, transparencia y responsabilidad'. En el mismo se lanza un duro reproche a quienes ya están criticando al Ejecutivo por el accidente de Adamuz y apuntan a una eventual responsabilidad en la tragedia del titular de Transportes, Óscar Puente, o el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska por la asistencia dada tras el choque de trenes.