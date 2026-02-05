La borrasca 'Leonardo' deja una veintena de incidencias en Almería

La delegada del Gobierno, Aranzazu Martín, hace balance de la situación que atraviesa la provincia que mantiene el aviso naranja por fuertes vientos en toda la provincia por rachas muy fuertes de componente suroeste que podrían alcanzar los 90 km/h, una incidencia muy superior a la media y que incluso llegarán a ser más intensas en las comarcas del Poniente almeriense y la capital, así como el Campo de Tabernas y Nacimiento. También precaución en las del Valle del Almanzora, Los Vélez y el Levante almeriense, donde de igual modo, se espera una situación de riesgo elevado. Desde la Junta de Andalucía, Martín, ha insistido en que se han producido una veintena de incidencias, sin especial gravedad. Pone ejemplos como caída de árboles, cristaleras o cubiertas de fachadas.

Algunos datos del temporal en la provincia de Almería:

-Suspenden la actividad lectiva presencial en toda la provincia

De momento tranquilidad, discurre la jornada sin incidencias. La borrasca provoca el cierre de las aulas de este jueves, también en la Universidad. La situación en Almería sigue siendo delicada debido al fuerte viento con rachas de más de 80 kilómetros por hora. La agricultura empieza a notar además ya el castigo de una concatenación de tormentas inédita.

-La capital activa el Plan de Emergencias en Situación Operativa 1

Implica el cierre de parques, instalaciones deportivas cubiertas y al aire libre, zonas infantiles, biosaludables y de calistenia, así como bibliotecas, centros vecinales y centros de mayores, además del Recinto Ferial. Además, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y servicios municipales han reforzado su presencia en todos los puntos de la ciudad.

-También las conexiones ferroviarias se están viendo afectadas

Es el caso del Media Distancia Granada-Almería que está suprimido y donde se establece un servicio alternativo de transporte por carretera. De igual modo, el Intercity Almería-Madrid o el Alvia Almería-Granada-Madrid de larga distancia están suprimidos en ambos sentidos.

-Efectivos desplegados

La dirección de la emergencias plan mantiene desplegados en distintos puntos de Andalucía a más de 1.200 efectivos para la vigilancia, control y seguridad de las zonas más afectadas por las intensas lluvias y el fuerte viento. Al mismo tiempo, la EMA se insiste en la necesidad de extremar la precaución y seguir las instrucciones del 1-1-2 de no cruzar nunca, bajo ningún concepto, zonas inundadas o afectadas por balsas de agua.