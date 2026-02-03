Más de 12.000 personas viven actualmente con cáncer en almería

Almería se suma mañana 4 de febrero al Día Mundial contra el Cáncer, una jornada que se celebra internacionalmente para concienciar sobre la prevención, la detección precoz y el tratamiento de esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Esta fecha forma parte de una campaña global promovida por la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC) con el objetivo de reducir el impacto del cáncer en la sociedad y apoyar tanto a pacientes como a sus familias mediante acciones de información y solidaridad.

En la ciudad, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y diversas instituciones locales han organizado actividades durante la jornada de mañana para divulgar información útil sobre hábitos saludables, programas de cribado y recursos de apoyo disponibles. Además, se espera que clubes deportivos y entidades sociales se unan al mensaje común de sensibilización a través de la visibilidad del lazo verde, símbolo de esperanza y compromiso en la lucha contra esta enfermedad.

Como parte de la continuación de estas celebraciones, el próximo domingo 8 de febrero tendrá lugar en Almería la II edición de la carrera solidaria ‘Almería en Marcha Contra el Cáncer’, organizada por la AECC. Esta prueba multitudinaria arrancará a las 10:00 h en la Av. Federico García Lorca y contará con una carrera cronometrada de 5,42 km, una marcha no competitiva de 2,71 km y pruebas infantiles, con el objetivo de promover estilos de vida saludables, visibilizar la causa y recaudar fondos para la investigación y apoyo a los pacientes oncológicos.

Este tipo de iniciativas ponen de relieve la importancia de la prevención y concienciación social en la lucha contra el cáncer, recordando que, según datos recientes, se diagnostican cientos de miles de nuevos casos cada año en España, y que la detección precoz y hábitos saludables son claves para mejorar la supervivencia y calidad de vida de quienes lo padecen