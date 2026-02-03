ESPACIO DE TURISMO

'Fiesta de la Matanza Tradicional del Cerdo' en Abla, entre la memoria y el aprendizaje

En esta segunda edición se homenajeará a los "mataores" del pueblo el sábado 7 de febrero

Onda Cero Almería

Almería |

Abla introduce la 'Fiesta de la Matanza' en su calendario de tradiciones. La segunda edición se celebrará este sábado 7 de febrero desde las 12 del mediodía.

Habrá talleres de despiece y elaboración de embutidos, exposición de fotos y utensilios matanceros, degustación, tardeo,...

Además, la Guía Michelín también reconocerá los mejores vinos con un ranking de 1, 2 y 3 racimos, Vicente García Egea piensa en voz alta sobre los emergentes mercados de origen del turismo hacia España,...

De lunes a viernes a las 12,50 h encendemos la candela turística con Pepe Ballesteros

