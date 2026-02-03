'Fiesta de la Matanza Tradicional del Cerdo' en Abla, entre la memoria y el aprendizaje

Abla introduce la 'Fiesta de la Matanza' en su calendario de tradiciones. La segunda edición se celebrará este sábado 7 de febrero desde las 12 del mediodía.

Habrá talleres de despiece y elaboración de embutidos, exposición de fotos y utensilios matanceros, degustación, tardeo,...

