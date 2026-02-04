La Policía Local de Almería alerta sobre una nueva estafa telefónica

La Policía Local de Almería ha vuelto a avisar a la ciudadanía sobre un posible fraude telefónico. En este engaño, personas desconocidas llaman haciéndose pasar por representantes del sindicato policial y tratan de convencer a sus interlocutores para que se suscriban a una supuesta revista “oficial”.

Desde la Policía Local recuerdan que no piden dinero ni venden publicaciones de ningún tipo, por lo que cualquier llamada de este estilo es una señal clara de estafa. Ante estas situaciones, recomiendan no realizar ningún pago y avisar de inmediato al teléfono 092.

Además, señalan que no es la primera vez que ocurre algo parecido, el año pasado ya se detectaron casos similares tanto en Almería como en El Ejido, donde los estafadores solicitaban alrededor de 150 euros, una práctica que ahora podría estar repitiéndose en la capital.