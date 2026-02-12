Registrado un terremoto de magnitud 3,2 en Almería

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este jueves un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en el municipio almeriense de Partaloa. El seísmo, ocurrido pasadas las 10.00 horas, se ha dejado sentir de forma leve en otras ocho localidades del Valle del Almanzora.

Según los datos del IGN, el movimiento sísmico, de carácter superficial, se produjo a las 10.05 horas al suroeste de Partaloa, muy próximo al límite con el término municipal de Fines. En esta zona, concretamente en la Cañada de las Cruces, el temblor se percibió con mayor claridad.

El organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha indicado que el seísmo también se ha notado en Oria, Purchena, Albox, Cantoria, Macael, Olula del Río y Tíjola, tras la revisión de los registros sísmicos correspondientes.