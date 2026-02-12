ESPACIO DE TURISMO

'Buñuelá y Entierro de la Zorra' el 1 de marzo en Alcolea, carnaval en cuaresma

Buñuelos y chocolate por la mañana, puchero de cardos e hinojos al mediodía, comitiva del pregón por la tarde y quema de la zorra por la noche

'La Buñuelá y el Entierro de la Zorra' es una tradición carnavalera singular que invita al disfrute en Alcolea.

Será el 1 de marzo, una jornada llena de diversión y sabores en este pueblo alpujarreño de olivos centenarios, aceite, dulces típicos, artesanía del esparto,....

Entre las actividades más hilarantes se encuentra el séquito presidido por el cura de paripé que con los acolitillos y la plañideras recitarán en tono jocoso acontemientos mundiales destacados.

Además, ruta histórica guiada de los enamorados en Cuevas del Almanzora, el comentario de Vicente García Egea versa sobre la importancia de los datos en el mundo turístico,...

