Francisco Góngora: "Hay que empezar a dar pasos firmes para que el Poniente tenga alternativas a la carretera"

La conexión de El Ejido con el resto de la comarca del Poniente Almeriense se basa actualmente en el transporte por carretera, aunque existe una fuerte demanda institucional para ampliar estas opciones.

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó por unanimidad el pasado 22 de diciembre de 2025 una moción clave para el futuro de la movilidad en la comarca. Una iniciativa impulsada por el grupo municipal del Partido Popular que insta al Gobierno de España

a priorizar la conexión ferroviaria del Poniente Almeriense.

Así, se reclama al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el inicio inmediato del estudio de viabilidad para un Tren de Cercanías Almería-Poniente. El texto justifica la urgencia del tren debido al colapso crónico de la Autovía del Mediterráneo, única vía de

comunicación principal para una comarca con altísimo dinamismo económico y demográfico.

Además, el hecho de que fuera aprobada por todos los grupos políticos subraya la necesidad "estratégica e irrenunciable" de esta infraestructura para no frenar la competitividad de El Ejido y sus municipios vecinos.

Se defiende que el Poniente no puede quedar excluido de la futura red de Alta Velocidad que llegará a la capital, exigiendo una conexión integrada.

Por todo ello, el alcalde Francisco Góngora, ha calificado de "injustificada" la postura inicial del Gobierno central, que meses antes había sugerido modelos de movilidad alternativa (multimodal) en lugar del cercanías, confiando en que el tren sea la solución definitiva al

aislamiento ferroviario de la zona.