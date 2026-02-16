'Ventas y posadas de Almería', un libro de viajes con parada y fonda

ESPACIO DE TURISMO

Andrés Cabrera recopila 800 referencias de antiguos lugares de hospedaje, comida y comercio donde personas y animales hacían camino por la provincia

El jueves 19 de febrero en la sede de la asociación Joaquín Ramírez, de Huércal de Almería, a las 8 de la tarde tendrá lugar la primera presentación del libro 'Ventas y posadas de Almería' obra de Andrés Cabrera.

Nacido en Vélez Blanco, el autor y profesor jubilado hace un recorrido por más de 800 establecimientos que sirvieron para alojarse, comer y hasta comerciar a lo largo de siete rutas.

En la mayoría de los casos son alojamientos de los siglos XIX y XX, aunque también se refiere a tiempos de los romanos y los árabes.

Son 672 páginas llenas de reseñas escritas y visuales, anécdotas propias incluidas.

Un volumen que puede resultar inspirador para los propietarios y/o gestores de estos negocios en tiempos de turismo de nostalgia.

Además, curso de animador turístico en Roquetas, museo de la historia del toro en Laujar de Andarax,....

